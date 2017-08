KVALIFIKÁCIA MS: Slovákov čaká kľúčový duel, Kozák má v zostave jasno

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák. Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer

Kvalifikácia MS 2018, 7. kolo (1. septembra, 20.45 SELČ):



SLOVENSKO - Slovinsko /rozhodcovia: Antonio Miguel Mateu Lahoz - Pau Norbert Cebrian Devis, Roberto Diaz (Šp.)/



predpokladaná zostava SR: Kozáčik - Pekarík, Škriniar, Hubočan, Mazáň - Kucka, Hrošovský - Mak, Hamšík, Weiss - Nemec

Další program:



Malta - Anglicko /Dias - Tavares, Soares (Port.)/

Litva - Škótsko /Del Cerro - Yuste, Alonso (Šp.)/



pondelok 4. septembra (20.45 SELČ)



Slovinsko - Litva /rozhodcovia: Kovács - Marinescu, Artene (Rum.)/

Škótsko - Malta /Kehlet - Larsen, Sorensen (Dán.)/

Anglicko - SLOVENSKO /Clément Turpin - Nicolas Danos, Cyril Gringore (Fr.)/



Tabuľka F-skupiny:



1. Anglicko 6 4 2 0 10:2 14

2. SLOVENSKO 6 4 0 2 12:4 12

3. Slovinsko 6 3 2 1 6:3 11

4. Škótsko 6 2 2 2 9:10 8

5. Litva 6 1 2 3 6:11 5

6. Malta 6 0 0 6 2:15 0

Bratislava 30. augusta (TASR) - Slovenskí futbalisti sa v prípade víťazstva v jednom z kľúčových duelov kvalifikácie MS 2018 proti Slovinsku (piatok 1. septembra o 20.45 h v Trnave) priblížia k účasti na finálovom turnaji v Rusku, resp. k zisku barážovej miestenky. V F-skupine ich nádeje po úvodných dvoch zhodných prehrách 0:1 s Anglickom a v Slovinsku mierne vybledli, štyri triumfy v rade - dvakrát nad Litvou, Škótskom a Maltou ich však katapultovali na súčasné druhé miesto tabuľky, na ktorom majú náskok jeden bod práve pred ich najbližším rivalom. V štvorbodovom závese za Slovákmi sú Škóti, piata Litva už de facto prišla o reálnu šancu pomýšľať na popredné umiestnenie. Lídrom zoskupenia je Anglicko s dvojbodovým náskokom pred Slovenskom.Tréner Ján Kozák pred duelom so Slovinskom musí riešiť problémy v obrane. Pre trest za žlté karty totiž nemôžu nastúpiť jej dlhoroční lídri Martin Škrtel a Ján Ďurica, k dispozícii nie je ani zranený Kornel Saláta. Napriek týmto výpadkom má o podobe základnej jedenástky v hlave jasno, už vopred avizoval, že do stredu obrany postaví Milana Škriniara, ktorý sa po letnom prestupe zo Sampdorie Janov rýchlo adaptoval v Interi Miláno a s Brazílčanom Mirandom vytvorili skalopevnú dvojicu. Na ľavej strane sa núka šanca pre člena úspešnej 21-ky a debutanta v A-tíme Róberta Mazáňa, keďže Tomáš Hubočan sa pravdepodobne z kraja presunie ku Škriniarovi. Príležitosť v strede obrany by však mohol pokojne dostať aj Lukáš Štetina z pražskej Sparty a v hre je aj zaradenie Norberta Gyömbéra.povedal Škriniar.So Slovincami ťahali Slováci vlani v októbri za kratší koniec povrazu, po nevýraznom výkone podľahli v Ľubľane 0:1. Predtým v kvalifikácii MS 2010 s týmto súperom tiež v dvoch súbojoch nedokázali bodovať a podľa Kozáka je načase zmeniť nepriaznivú bilanciu.povedal Kozák, ktorý po osemfinálovej účasti na EURO 2016 vo Francúzsku túži priviesť svoj tím na ďalší veľký turnaj.Pozitívom pre slovenský tím je návrat brankárskej jednotky Matúša Kozáčika medzi tri žrde po zranení. V predošlom kvalifikačnom súboji v Litve ho zastúpil Martin Dúbravka.uviedol Kozák. Kapitána Mareka Hamšíka trápili koncom minulého týždňa zvýšené teploty, ale podľa vlastných slov je už v poriadku. Na zápas a kulisu v Trnave sa teší.vyzval fanúšikov špílmacher SSC Neapol v rozhovore pre oficiálny web SFZ.Slovinci sa budú opierať o kolektívny výkon a Jana Oblaka, ktorý sa v Atleticu Madrid vypracoval na jedného z najlepších brankárov sveta. V uzávierke letných prestupových transferov sa intenzívne skloňoval záujem Paríža Saint-Germain o jeho osobu. Medzi ťahúňov slovinského tímu, ktorý figuruje v rebríčku FIFA na 51. pozícii, patrí aj ofenzívny stredopoliar Benjamin Verbič, spoluhráč Jána Greguša v FC Kodaň. Aj on vníma extrémnu dôležitosť piatkového zápasu:citovala Verbiča oficiálna stránka Slovinského futbalového zväzu.Zápas SR - Slovinsko povedú španielski rozhodcovia, ako hlavný Antonio Miguel Mateu Lahoz. Na čiarach mu budú pomáhať Pau Norbert Cebrian Devis a Roberto Diaz. V priamom prenose prinesie stretnutie RTVS na Jednotke.V záverečnom októbrovom asociačnom termíne sa Slováci predstavia v Škótsku (5.10. v Glasgowe), 8. októbra v Trnave uzavrú zápolenia v skupine proti Malte. Na finálový turnaj MS 2018 do Ruska postúpia priamo víťazi deviatich kvalifikačných skupín. Osem tímov z druhých miest odohrá v novembri dvojzápasovú baráž a zvyšné štyri miestenky.