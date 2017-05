KVALIFIKÁCIA MS: Slovinsko nastúpi proti Malte bez viacerých opôr

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nominácia Slovinska:



brankári: Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Carpi), Jan Koprivec (Anorthosis Famagusta), Grega Sorčan (Gorica)

obrancovia: Jure Balkovec (Domžale), Miha Blažič (Domžale), Antonio Delamea Mlinar (New England Revolution), Bojan Jokič (Ufa), Luka Krajnc (Frosinone), Miha Mevlja (Rostov), Nemanja Mitrovič (Olimpija), Matej Palčič (Maribor), Gregor Sikošek (Bröndby), Aljaž Struna (Palermo), Nejc Skubic (Konyaspor), Matija Širok (Domžale)

stredopoliari: Rene Krhin (Granada), Jasmin Kurtič (Atalanta), Žan Majer (Domžale), Nik Omladič (Eintracht Braunschweig), Rajko Rotman (Kayserispor), Benjamin Verbič (Kodaň), Miha Zajc (Empoli)

útočníci: Robert Berič (St. Etienne), Roman Bezjak (Rijeka), Josip Iličič (Fiorentina), Milivoje Novakovič (Maribor)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ľubľana 25. mája (TASR) - Tréner slovinskej futbalovej reprezentácie Srečko Katanec oznámil nomináciu na zápas kvalifikácie MS 2018 s Maltou, ktorý sa odohrá 10. júna v Ľubľane.V kádri je viacero nováčikov, najmä v defenzíve. Tí majú nahradiť skúsených hráčov, ktorí nemôžu nastúpiť pre klubové povinnosti, tresty či zranenia. Boštjan Cesar, Valter Birsa a Miral Samardžič nebudú hrať pre karty, útočník Kevin Kampl chýba pre zdravotné problémy. "Vieme, čo nás čaká a vieme, že tento zápas musíme vyhrať. To je úplne jasné. Dúfam, že chalani prídu dobre pripravení," citovala Katanca agentúra STA.Tím sa zhromaždí už 1. júna na tréningovom kempe v Brde u Kranju. Katanec sa zameria hlavne na dynamiku. "Proti Malte musíme hrať dynamický zápas, byť hraví, ísť do súbojov jeden na jedného a dať čo najskôr gól," povedal Katanec.Slovinsko je po piatich kolách "slovenskej" E-skupiny na treťom mieste s ôsmimi bodmi. Slovensko má o bod viac a je druhé, na čele figuruje s 13 bodmi Anglicko. Slovensko sa so Slovinskom stretne doma 1. septembra.