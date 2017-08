KVALIFIKÁCIA MS: Tréner Brazílie uprednostnil Williana pred Coutinhom

Na snímke vpravo Willian. Foto: TASR/AP/Andre Penner Foto: TASR/AP/Andre Penner

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Porto Alegre 31. augusta (TASR) - Tréner brazílskej futbalovej reprezentácie Tite potvrdil, že Philippe Coutinho začne v kvalifikačnom zápase MS 2018 proti Ekvádoru na lavičke náhradníkov. Jeho miesto v útoku "kanárikov" zaujme Willian, informovala agentúra AP.Útočník FC Liverpool, ktorého meno sa neustále skloňuje s odchodom do FC Barcelona, neodohral v rozbiehajúcej sa sezóne Premier League ani minútu. Údajne má problémy so zranením chrbta, tento týždeň ale riadne trénoval s brazílskou reprezentáciou.Aj preto Tite uprednostnil útočníka Chelsea Londýn Williana.uviedol Tite, ktorý sa vyjadril aj na margo toľko skloňovaného prestupu Coutinha do Katalánska:Brazílčania už majú postup na MS 2018 v Rusku istý.