KVALIFIKÁCIA MS: V tejto zostave nastúpia naši proti Anglicku

Hlavný rozhodca Francúz Clément Turpin priviedol mužstvá na trávnik štadióna Wembley v týchto zostavách:



Anglicko: Hart - Walker, Cahill, Jones, Bertrand - Henderson, Dier - Oxlade-Chamberlain, Alli, Rashford - Kane



SR: Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Ďurica, Hubočan - Škriniar, Lobotka - Weiss, Hamšík, Mak - Nemec

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 4. septembra (TASR) - S dvoma zmenami v základnej zostave oproti piatkovému víťaznému súboju so Slovinskom (1:0) vyrukovala slovenská futbalová reprezentácia na ôsme vystúpenie v kvalifikácii MS 2018 proti domácemu Anglicku. Na stopérske posty sa po vypršaní kartových trestov vrátila dvojica Martin Škrtel a Ján Ďurica, do stredu poľa sa presunul Milan Škriniar. Iba na lavičke náhradníkov zostal Juraj Kucka.Tréner Ján Kozák poslal do brány Martina Dúbravku, štvorčlenná obrana nastúpila vo Wembley v zložení Peter Pekarík, Škrtel, Ďurica a Tomáš Hubočan. V strede poľa začali Škriniar, Stanislav Lobotka, Róbert Mak, Marek Hamšík a Vladimír Weiss. Na hrote dostal šancu Adam Nemec.