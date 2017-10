KVALIFIKÁCIA MS: Ventura dal šancu Verdimu, Balotelli bez nominácie

Tréner talianskej futbalovej reprezentácie Gian Piero Ventura. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nominácia:



brankári: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (AC Miláno), Mattia Perin (FC Jenoa)

obrancovia: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (AC Miláno), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D'Ambrosio (Inter Miláno), Matteo Darmian (Manchester United), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Chelsea)

stredopoliari: Daniele De Rossi (AS Rím), Marco Parolo (Lazio), Lorenzo Pellegrini (AS Rím), Marco Verratti (Paríž Saint-Germain)

útočníci: Federico Bernardeschi (Juventus), Antonio Candreva (Inter Miláno), Stephan El Shaarawy (AS Rím), Lorenzo Insigne (SSC Neapol), Andrea Belotti (FC Turín), Eder Citadin Martins (Inter Miláno), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio), Simone Verdi (Bologna)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 1. októbra (TASR) - Tréner talianskej futbalovej reprezentácie Gian Piero Ventura nominoval na záverečný dvojzápas kvalifikácie MS 2018 proti Macedónsku a Albánsku aj Simone Verdiho. Naopak, do kádra sa nedostal vo výbornej forme hrajúci Mario Balotelli.Dvadsaťpäťročný krídelník Bologne Verdi debutoval v najcennejšom drese v marci v prípravnom zápase s Holandskom, teraz dostal druhú pozvánku do národného tímu v kariére. O dva roky starší útočník Nice Balotelli sa v reprezentácii objavil naposledy koncom roka 2014 a odvtedy si v nej nezahral. V aktuálnej sezóne sa mu darí, v uplynulých piatich dueloch strelil päť gólov.Taliansko privíta v piatok v Turíne Macedónsko, o tri dni neskôr nastúpi na pôde Albánska. V G-skupine figuruje na druhom mieste tri body za Španielskom.