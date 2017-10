KVALIFIKÁCIA MS: Veratti vypadol z nominácie, nahradil ho Barella

Tréner talianskej futbalovej reprezentácie Gian Piero Ventura. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Španielom vypadli zranení Iniesta a Morata i chorý Carvajal

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 2. októbra (TASR) - Tréner talianskej futbalovej reprezentácie Gian Piero Ventura musí vynechať z nominácie pre najbližšie zápasy kvalifikácie o postup na MS do Ruska 2018 stredopoliara Marca Verattiho. Veratti sa zranil v ligovom zápase Paríža Saint Germain proti Bordeaux (6:2), pričom bližšie informácie o jeho stave nešpecifikovali.Taliansky kormidelník povolal namiesto Verattiho 20-ročného hráča AS Cagliari Nicolu Barelliho, ktorý uplynulý mesiac debutoval v národnom tíme do 21 rokov.Taliani sa v G-skupine predstavia v piatok 6. októbra na domácej pôde proti Macedónsku, o štyri dni neskôr ich čaká záverečné vystúpenie v kvalifikácii v Albánsku. V tabuľke patrí "squadre azzurra" druhé miesto so ziskom 19 bodov a trojbodovou stratou na vedúce Španielsko. Informovala AP.Futbalistom Španielska bude v nasledujúcich dvoch kvalifikačných zápasoch o postup na svetový šampionát do Ruska 2018 chýbať pre zranenie trio Andres Iniesta, Alvaro Morata a Dani Carvajal.Iniesta s Moratom majú svalové problémy, Carvajalova absencia je spojená s perikarditídou. Ide o je zápal osrdcovníka, ktorý spôsobuje komplikácie ako je tvorba tzv. perikardiálneho výpotku – hromadenie tekutiny pod osrdcovníkom. Podľa trénera Realu Madrid Zinedina Zidana však nie je stav španielskeho stredopoliara vážny. Dĺžku jeho liečenia nekonkretizoval. Bližšie informácie o liečbe Moratu nie sú rovnako známe a Iniesta, ktorý sa zranil v ligovom zápase proti Las Palmas, bude chýbať približne 10 dní. Náhradníkov v nominácii oznámi španielska federácia v pondelok."La Roja" sa v kvalifikácii predstaví v piatok 6. októbra doma proti Albánsku, o štyri neskôr uzavrie cyklus na ihrisku Izraela. V tabuľke G-skupiny jej patrí prvá priečka so ziskom 22 bodov a trojbodovým náskokom pred druhým Talianskom. Informovala agentúra AP.