KVALIFIKÁCIA MS: Villa vynechá pre zranenie duel s Lichtenštajnskom

David Villa, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Madrid 4. septembra (TASR) - Španielsky futbalista David Villa nebude k dispozícii reprezentačnému trénerovi Julenovi Lopeteguimu v utorňajšom stretnutí kvalifikácie MS 2018 proti Lichtenštajnsku v dôsledku svalového zranenia.Pôvodné informácie hovorili o tom, že účasť 35-ročného útočníka je otázna, no napokon lekári vylúčili jeho štart v utorňajšom zápase. Informovala o tom agentúra AP. Villa odohral záverečné dve minúty sobotňajšieho šlágra G-skupiny v Madride, v ktorom Španieli pokorili Talianov 3:0 a vykročili za priamym postupom na šampionát do Ruska.Hráč New York City FC sa v tento asociačný termín nečakane objavil v nominácii "La Furia Roja" opäť po troch rokoch. S 59 gólmi v 98 zápasoch je najlepší strelec v histórii španielskej reprezentácie.