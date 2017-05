Kvalifikácia na finále Medzinárodného tatranského slalomu bola náročná

Na snímke Alexander Slafkovský z kategórie C1 počas 69. ročníka Medzinárodného tatranského slalomu - Memoriála Ondreja Cibáka vo vodnom slalome a Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši 13. mája 2017. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Na snímke Michal Martikán z kategórie C1 počas 69. ročníka Medzinárodného tatranského slalomu - Memoriála Ondreja Cibáka vo vodnom slalome a Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši 13. mája 2017. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Výsledky 3. nominačných pretekov:



C1m: 1. Alexander Slafkovský 113,58 (2), 2. Marko Mirgorodský 115,06 (0), 3. Michal Martikán 115,86 (2)



K1ž: 1. Jana Dukátová 123,12 (2), 2. Elena Kaliská 128,69 (0), 3. Kristína Nevařilová 131,49 (2)



K1m: 1. Jakub Grigar 107,80 (2), 2. Andrej Málek 108,17 (0), 3. Martin Halčin 108,67 (0)



C2: 1. Ladislav a Peter Škantárovci 121,01 (0), 2. Tomáš Kučera - Ján Bátik 124,97 (2), 3. Pavol a Peter Hochschornerovci 234,58 (104)



C1ž: 1. Soňa Stanovská 145,24 (6), 2. Monika Škáchová 149,28 (4), 3. Simona Maceková 150,37 (4)

Liptovský Mikuláš 13. mája (TASR) - Na 69. ročníku Medzinárodného tatranského slalomu sa v sobotu v Liptovskom Mikuláši jazdila kvalifikácia na nedeľné vyvrcholenie, a zároveň sa zbierali body do nominačného poradia rodiaceho sa slovenského výberu. Pred záverečnými štvrtými pretekmi, ktorými sa v nedeľu celá nominácia do reprezentácie uzavrie, sa veľa vyriešilo.Jazdilo sa medzi 24 bránkami na vetve s názvom Orava a pre mnohých to bolo dosť vyčerpávajúce. Singlista Alexander Slafkovský v nominačných pretekoch po dvoch druhých miestach v Čunove vo svojom domovskom kanáli tentoraz zvíťazil a už sa stal definitívne súčasťou reprezentácie na najbližšie vrcholy, ME i úvodných troch pretekov Svetového pohára. "Singlista Michal Martikán si taktiež miesto v reprezentácii vybojoval. "" zhodnotil svoj výkon s treťou priečkou. "Aj kajakárka Jana Dukátová má istotu a v nedeľu si môže dopriať väčší pokoj. "Kajakár Martin Halčin si taktiež v predstihu naplnil cieľ byť súčasťou reprezentácie, keďže zo štyroch nominačných pretekov sa najhorší škrtá. "V kajaku zvíťazil Jakub Grigar a aj si pochvaľoval. "Automatické miesto v reprezentácii majú olympijskí medailisti z Ria, zlatí deblisti Škantárovci a strieborný singlista Matej Beňuš.Na videu Elena Kaliská počas 69. ročníka Medzinárodného tatranského slalomu - Memoriála Ondreja Cibáka vo vodnom slalome a Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši 13. mája 2017: