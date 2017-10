KVALIFIKÁCIA: Portugalci chcú zopakovať úspech z ME

Futbalová lopta. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lisabon 11. októbra (TASR) - Portugalskí futbalisti si v záverečnom zápase kvalifikácie vybojovali priamy postup na MS a aj na šampionáte v Rusku chcú pokračovať na víťaznej vlne.povedal odvážne stredopoliar Bernardo Silva.Portugalci si v poslednom zápase zmerali sily s dovtedy stopercentnými Švajčiarmi o priamy postup na šampionát. Po triumfe 2:0 na Štadióne svetla v Lisabone sa im bodovo vyrovnali, no vďaka lepšiemu skóre získali automatickú miestenku. Po úvodnej prehre u "Helvétov" zaznamenali deviaty triumf v rade s impozantným skóre 32:4.pochvaľoval si tréner Fernando Santos.Ťahúňom tímu bol rovnako ako na EURO 2016 Cristiano Ronaldo. Útočník Realu Madrid zaznamenal v deviatich dueloch kvalifikácie 15 gólov a tri asistencie. V Európe bol od neho v tomto smere lepší len Poliak Robert Lewandowski, ktorý strelil o gól viac. Výborne ho dopĺňali aj ďalší hráči, ktorí vytvorili kompaktný tím."Ani po prehre vo Švajčiarsku sme nepochybovali, že neskončíme na prvom mieste tabuľky. Proste sme potom museli len urobiť našu robotu," vyhlásil sebavedomo stredopoliar Joao Mario. "S týmito hráčmi mám špeciálny vzťah. Mám v nich veľkú dôveru a oni to vedia. To vytvára fantastickú atmosféru," dodal Santos.Portugalsko odštartuje prípravu na budúcoročný šampionát v novembri prípravným duelom so Španielskom, ten by mali oficiálne potvrdiť v najbližších dňoch. "uviedol pre agentúru AP stredopoliar William Carvalho.Švajčiarsky tréner Vladimir Petkovič uznal po prehre kvality súpera.uviedol pre oficiálnu stránku švajčiarskeho zväzu. "Boli lepší. Zo začiatku sme mali príliš veľký rešpekt a často sme strácali lopty. Nevedeli sme si vypracovať šance a to sa ťažko vyhráva. Chceli sme im sťažiť úlohu, ale nevyšlo to," uviedol brankár Yann Sommer.Švajčiari mali do utorka perfektnú bilanciu deviatich víťazstiev so skóre 23:5. Do baráže postúpili s 21 bodmi jednoznačne z prvého miesta tabuľky druhých tímov. "Celú kvalifikáciu sme hrali výborne, preto nás dnešný výsledok dosť mrzí. No musíme zdvihnúť hlavy, ideme do baráže a stále môžeme postúpiť do Ruska," dodal defenzívny stredopoliar Denis Zakaria.