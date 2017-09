KVALIFIKÁCIA: Škriniar sa v zápase so Slovinskom necítil ako líder

Na snímke slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Trnava 2. septembra (TASR) - Hernú pohodu z Interu Miláno si Milan Škriniar preniesol aj do slovenskej futbalovej reprezentácie, v piatkovom zápase kvalifikácie MS 2018 proti Slovinsku (1:0) s rutinou a umom skúseného "borca" dirigoval novozloženú defenzívnu líniu. Jej výsledkom bolo čisté konto, ba ešte lepšou a výpovednejšou vizitkou nula na konte priamych streleckých pokusov hosťujúcich hráčov.vravel 22-ročný Škriniar, ktorému odborníci predpovedajú veľkú budúcnosť i to, že onedlho prevezme žezlo v srdci defenzívy národného tímu. Úlohu lídra si pri absencii Škrtela s Ďuricom mohol vyskúšať už v dôležitom súboji so Slovinskomzložil kompliment celému kolektívu.Odpor súpera Slováci zlomili až v 81. minúte gólom Adama Nemca. Už predtým mohli viesť, dokonca vyšším gólovým rozdielom, lenže nepremenili viaceré sľubné šance. "poznamenal najdrahší slovenský futbalista, ktorý v lete zamieril do milánskeho Interu zo Sampdorie Janov a okamžite si získal dôveru trénera "nerazzurri" Luciana Spallettiho.Nielen Škriniarov sebavedomý výkon budú Slováci potrebovať aj v pondelok vo Wembley. V 90-tisícovom chráme budú čeliť Anglicku, tímu, ktorý je so 17 bodmi na čele F-skupiny a z kvalifikácií sa zväčša priamo dostáva na veľké turnaje. Slováci môžu Albiónu túto štatistiku pokaziť.Pri návrate Škrtela s Ďuricom do základnej zostavy vyzerá reálne možnosť, že by sa Škriniar mohol presunúť na post defenzívneho stredopoliaravysvetlil Škriniar.