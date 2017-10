KVALIFIKÁCIA: Slováci idú proti Španielom s cieľom odčiniť Island

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Káder slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov:



brankári: Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava), Adam Jakubech (OSC Lille), Marek Rodák (FC Fulham)



obrancovia: Denis Vavro (FC Kodaň), Juraj Chvátal, Dávid Hancko (obaja MŠK Žilina), Michal Sipľak (Cracovia Krakov), Martin Šulek (AS Trenčín), Dominik Kružiliak, Šimon Kupec (obaja MFK Ružomberok)



stredopoliari: Miroslav Káčer, Nikolas Špalek, Samuel Mráz (všetci MŠK Žilina), Lukáš Čmelík (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Erik Jirka (FC Spartak Trnava), Roland Černák (1. FC Tatran Prešov), Jakub Hromada (Slavia Praha), Jakub Grič (MFK Zemplín Michalovce), Filip Lesniak (Aalborg BK), Christián Herc (Wolverhampton Wanderers), Jozef Urblík (FK Vysočina Jihlava)



útočníci: Filip Balaj (FC Nitra), Tomáš Vestenický (Cracovia Krakov), Róbert Polievka (MŠK Žilina)





program 2. kvalifikačnej skupiny ME 2019:



utorok 10. októbra:



SLOVENSKO - Španielsko (20.30, NTC Poprad), rozhodujú: Irrati - Passeri, Posado (všetci Tal.)



Severné Írsko - Estónsko (20.30, Lurgan)



priebežná tabuľka:



1. SLOVENSKO 3 2 0 1 3:3 6



2. Sev. Írsko 3 2 0 1 3:2 6



3. Albánsko 3 1 1 1 3:3 4



4. Island 2 1 0 1 4:3 3



5. Španielsko 1 1 0 0 1:0 3



6. Estónsko 4 0 1 3 2:5 1

Poprad 9. októbra (TASR) - S cieľom odčiniť prehru s Islandom a zotrvať na priebežnej prvej priečke tabuľky 2. kvalifikačnej skupiny ME 2019 nastúpia futbalisti Slovenska do 21 rokov proti Španielsku. V pozícii favorita budú Španieli, no ich súperi by radi domácich fanúšikov potešili lepším výkonom i výsledkom než proti Islandu. Duel so začiatkom o 20.30 h na ihrisku NTC Poprad povedie talianska trojica rozhodcov.Slováci sa chceli na favorizovaných Španielov naladiť víťazstvom nad Islandom. To sa však nekonalo a po výkone mierne zaostávajúcom za očakávaniami prehrali 0:2. Z nezdaru sa chceli poučiť a do utorňajšieho stretnutia si vziať to pozitívne. "" uviedol obranca Denis Vavro.Slovenský tím bude oproti predošlému duelu oslabený o kapitána Jakuba Hromadu, ktorý dostal po dvoch žltých kartách červenú a duel so severanmi nedohral. Dá sa očakávať, že proti favoritovi zápasu i celej skupiny zvolí tréner Pavel Hapal inú taktiku než na Island. "položil si rečnícku otázku Hapal. Španieli majú zatiaľ za sebou iba jeden zápas. Pred vyše mesiacom vyhrali v Estónsku 1:0 gólom Carlosa Solera zo 65. minúty.Slováci nastúpia proti rovnakému súperovi aj vo svojom ďalšom zápase kvalifikácie, ktorý je na programe 14. novembra.