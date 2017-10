KVALIFIKÁCIA: Slovensko je definitívne bez baráže

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

zoznam účastníkov MS (19)



Európa: Rusko (hostiteľ), Belgicko, Nemecko, Anglicko, Španielsko, Poľsko, Srbsko, Island, Francúzsko, Portugalsko



Južná Amerika: Brazília



Severná a Stredná Amerika a Karibik: Mexiko, Kostarika



Ázia: Irán, Japonsko, Kórejská republika, Saudská Arábia



Afrika: Nigéria, Egypt







konečná tabuľka druhých tímov:



1. Švajčiarsko 8 7 0 1 18:6 21



2. Taliansko 8 5 2 1 12:8 17



3. Dánsko 8 4 2 2 13:6 14



4. Chorvátsko 8 4 2 2 8:4 14



5. Švédsko 7 4 1 2 17:7 13



6. Severné Írsko 8 4 1 3 10:6 13



7. Grécko 8 3 4 1 9:5 13



8. Írsko 8 3 4 1 7:5 13



--------------------------------



9. SLOVENSKO 8 4 0 4 11:6 12



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. októbra (TASR) - Futbalisti Francúzska a Portugalska sa stali v utorok ďalšími účastníkmi MS 2018 v Rusku. Slováci budú na budúcoročnom šampionáte definitívne chýbať, malú teoretickú šancu aspoň na účasť v baráži stratili po domácom víťazstve Grécka nad Gibraltárom 4:0 v kvalifikačnej H-skupine.Úradujúci majstri Európy z Portugalska, resp. vicemajstri z Francúzska zvládli záverečné zápasy 10. kola európskej časti kvalifikácie víťazne. Rozšírili tak počet aktuálne známych účastníkov mundialu na devätnásť. Portugalsko v Lisabone zdolalo Švajčiarsko 2:0 a vyhralo B-skupinu, "Les Bleus" v Paríži zvíťazili nad Bieloruskom 2:1 a ovládli A-skupinu. Priamy postup ako víťazi ďalších skupín si vybojovali zo "slovenského F-ka" Anglicko, resp. z ďalších Belgicko, Nemecko, Španielsko, Poľsko, Srbsko a Island. Do baráže ide osem najlepších druhých - Švajčiarsko, Taliansko, Dánsko, Chorvátsko, Švédsko, Grécko, Severné Írsko a Írsko. "Čierny Peter" zostal zverencom trénera Jána Kozáka, ktorí si do tabuľky druhých preniesli dvanásť bodov a skóre plus 5, o bod ich preskočili Švédi, Severní Íri, Gréci aj Íri.Grécko v H-skupine v Pireu outsidera skupiny prvýkrát pokorilo v 32. minúte, keď sa presadil obranca Bologne Vassilios Torosidis. V druhom polčase definitívne Gibraltár zlomili dva zlepené góly útočníka Olympique Marseille Konstantinosa Mitrogloua v 61., resp. 63. minúte. Domáci pridali ešte jeden gól a s prehľadom si postrážili potrebný výsledok. V ďalších zápasoch skupiny Bosna zvíťazila v Estónsku 2:1 a už dávnejšie isté postupujúce Belgicko zdolalo doma Cyprus 4:0 aj vďaka gólom Edena a Thorgana Hazardovcov.V Lisabone domáci čelili Švajčiarom, ktorí dovtedy vyhrali všetkých deväť kvalifikačných duelov. V 41. minúte si dal hosťujúci Johan Djourou vlastný gól, v 57. minúte na 2:0 zvýšil Andre Silva. Zverenci domáceho trénera Fernanda Santosa tak zvládli veľký tlak a do baráže poslali mužstvo Vladimira Petkovica.Francúzi sa v Saint-Denis nechceli spoliehať na pomoc na diaľku od Holanďanov, ktorí hostili v Amsterdame Švédov. Na istotu potrebovali zdolať Bielorusov a to sa im aj podarilo. "Oranjes" vedeli, že ak chcú vystriedať Tre kronor na druhom mieste, musia vyhrať o sedem gólov. To sa im podľa očakávania nepodarilo a hoci Severanov zdolali po dvoch góloch Arjena Robbena, po EURO 2016 budú chýbať aj na ďalšom veľkom podujatí.Žreb európskej baráže sa uskutoční v utorok 17. októbra vo švajčiarskom Zürichu. Prvé zápasy sú na programe 9. až 11. novembra, odvety sa odohrajú od 12. do 14. novembra. Nasadené a nenasadené mužstvá v baráži určí októbrový rebríček Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Ten vyjde deň pred žrebom, v pondelok 16. októbra.Okrem Ruska ako organizátora s automatickou účasťou budú o rok na šampionáte určite hrať aj Brazília, Mexiko, Kostarika, Irán, Japonsko, Kórejská republika, Saudská Arábia, Nigéria a Egypt.Francúzsko - Bielorusko 2:1 (2:1)Góly: 27. Griezmann, 33. Giroud - 44. Saroka, rozhodoval: Özkahya (Tur.)Luxembursko - Bulharsko 1:1 (1:0)Góly: 3. Thill - 68. Chočev, rozhodoval: Vad (Maď.)Holandsko - Švédsko 2:0 (2:0)Góly: 16. a 40. Robben (prvý z 11 m), rozhodoval: Karasov (Rus.)Maďarsko - Faerské ostrovy 1:0 (0:0)Gól: 81. Bode, rozhodoval: Reinshreiber (Izr.)Lotyšsko - Andorra 4:0 (2:0)Góly: 19. a 59. Šabala, 11. Ikaunieks, 63. Tarasovs, rozhodoval: Kristoffersen (Dán.)Portugalsko - Švajčiarsko 2:0 (1:0)Gól: 41. Djourou (vlastný), rozhodoval: Cakir (Tur.)Belgicko - Cyprus 4:0 (1:0)Góly: 12. a 62. E. Hazard (druhý z 11 m), 52. T. Hazard, 78. Lukaku, rozhodoval: Banti (Tal.)Estónsko - Bosna a Hercegovina 1:2 (0:0)Góly: 75. Antonov - 48. a 84. Hajrovič, rozhodoval Bezborodov (Rus.)Grécko - Gibraltár 4:0 (1:0)Góly: 61. a 63. Mitroglou, 32. Torosidis, 78. Gianniotas, rozhodoval: Kruašvili (Gruz.)