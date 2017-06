Kvalifikácia: Sneijder prekonal Van der Sara

Wesley Sneijder Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rotterdam 10. júna (TASR) - Wesley Sneijder sa stal rekordérom holandskej futbalovej reprezentácie. V deň svojich 33. narodenín nastúpil v piatkovom súboji kvalifikácie MS 2018 proti Luxembursku (5:0) na 131. zápas v národnom tíme. Skúsený stredopoliar debutoval v drese "oranjes" 30. apríla 2003 v dueli s Portugalskom (1:1).Legionár z Galatasaraya Istanbul sa dostal pred doterajšieho rekordéra v počte reprezentačných štartov - brankára Edwina van der Sara. "Rekordy sú na to, aby sa prekonávali. Som hrdý na môjho nástupcu Wesleyho Sneijdera, ktorý pokoril moje doterajšie prvenstvo v počte štartov," napísal Van der Sar na svojom twitterovom konte.Sneijder sa pred zápasom nechcel príliš zaoberať individuálnou štatistikou. "V zápase s Luxemburskom ide o jediné - zisk troch bodov. Po ňom sa ma môžete pýtať na hocičo, ale teraz myslím len na to, aby sme vyhrali a vrátili sme sa do boja o postup na šampionát," povedal zástupcom médií v predvečer súboja. Po ňom mal z utvorenia rekordu, ale aj z druhého presného zásahu svojho tímu, veľkú radosť.vravel Sneijder, medzi ktorého najväčšie "repreúspechy" patria 2. miesto na MS 2010 a 3. priečka z MS 2014, ako aj bronz z EURO 2004.Úspešný návrat na lavičku holandskej reprezentácie zažil tréner Dick Advocaat, ktorý po zlom štarte kvalifikácie nahradil vo funkcii Dannyho Blinda. Šesťdesiatdeväťročný kormidelník už "oranjes" v minulosti dvakrát viedol - v rokoch 1992 až 1994 a 2002 až 2004.skonštatoval trénerský svetobežník, ktorý vyzdvihol prínos Sneijdera pre tím. "dodal Advocaat.