Kvalifikácia: Strachan po Anglicku: Hráči viac nemohli urobiť.

Na snímke tréner škótskej futbalovej reprezentácie Gordon Strachan.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Glasgow 11. júna (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia má od dvoch prehier na úvod najlepšie výsledky spomedzi účastníkov F-skupiny kvalifikácie MS 2018. V sobotu si v Litve pripísala štvrté víťazstvo za sebou (2:1), najväčší favorit a líder tabuľky z Anglicka uhral v tomto období druhú remízu.Tú čerstvejšiu 2:2 ratoval v glasgowskom Hampden Parku najlepší strelec uplynulej sezóny najvyššej anglickej súťaže Harry Kane až v nadstavenom čase. Zverenci Garetha Southgatea pritom viedli, ale dva výstavné góly Leigha Griffithsa z priamych kopov v 87. a 90. minúte sa takmer postarali o ešte väčšie prekvapenie, než bol nerozhodný výsledok.povedal Southgate.podotkol autor oboch škótskych gólov v britskom derby, ktorý si na klubovej úrovni oblieka dres Celticu Glasgow. Do reprezentácie tak dorazil po vydarenom ročníku, Celtic nepodľahol na domácej scéne ani v jedinom vystúpení a radoval sa z domáceho treble, keď získal prvenstvo v najvyššej súťaži, Škótskom i Ligovom pohári.Anglicko vedie po šiestom kole F-skupinu so ziskom štrnástich bodov, keď ešte neokúsilo trpkosť neúspechu a okrem dvoch remíz má na konte štyri víťazstvá vrátane najtesnejšieho triumfu 1:0 zo Slovenska. To sa dostalo na druhé miesto s dvanástimi bodmi, nasledujú Slovinsko (11), Škótsko (8), Litva (5) a outsider Malta (bez bodu).uviedol anglický obranca Gary Cahill na webe BBC.Tréner Škótska Gordon Strachan neskrýval hrdosť na vlastných hráčov a našiel prirovnanie v inom športovom odvetví: "Viac nemohli urobiť. Bolo to, ako keby bojovala v boxe stredná proti superťažkej hmotnostnej kategórii. Leigha Griffithsa posunú tieto dva góly na novú úroveň po tvrdej práci, čo vynaložil."Voľbapadla v sobotu na Slovinsko, ktoré si poradilo na vlastnom trávniku s Maltou 2:0.