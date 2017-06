Kvalifikácia: Trénerovi Kozákovi chýbal iba Rusnák

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

tabuľka:



1. Anglicko 5 4 1 0 8:0 13



2. SLOVENSKO 5 3 0 2 10:3 9



3. Slovinsko 5 2 2 1 4:3 8



4. Škótsko 5 2 1 2 7:8 7



5. Litva 5 1 2 2 5:9 5



6. Malta 5 0 0 5 2:13 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 6. júna (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia sa na utorňajšom zraze v Žiline pred zápasom kvalifikácie MS 2018 proti Litve (10. júna o 20.45 SELČ vo Vilniuse) zišla takmer v kompletnom zložení, z nominovaných chýbal jedine Albert Rusnák.Tréner Ján Kozák privítal v Hoteli Dubná Skala 22 hráčov, medzi nimi aj navrátilca do národného tímu Jána Novotu. Tridsaťtriročného brankára Rapidu Viedeň nominoval dodatočne na základe zdravotných problémov brankárskej jednotky Matúša Kozáčika a následne aj Miloša Volešáka.uviedol Kozák na utorňajšej tlačovej konferencii.Drvivá väčšina hráčov pred zrazom v Žiline absolvovala kemp v Šamoríne-Čilistove, v multifunkčnom areáli x-bionic® sphere sa po skončení klubových povinností udržiavali v kondícii pred dôležitým súbojom v Litve, ktorým štartuje druhá polovica kvalifikácie. Víťazstvo na pôde piateho tímu tabuľky F-skupiny by Slovákov udržalo na druhej priečke a dodalo náboj jesennému finišu kvalifikačných bojov o šampionát v Rusku.Vo Vilniuse čaká na Slovákov umelá tráva, Kozák však tento povrch vníma skôr ako výhodu pre jeho mužstvo.Proti Litve čaká slovenský národný tím jubilejný 250. zápas. "dodal Kozák.V ďalších sobotňajších zápasoch F-skupiny nastúpi Slovinsko v Ľubľane proti poslednej Malte, v glasgowskom Hampden Parku si Angličania v ostrovnom derby zmerajú sily s domácimi Škótmi.brankári: Martin Dúbravka (FC Slovan Liberec), Martin Polaček (Zaglebie Lubin), Ján Novota (Rapid Viedeň)obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Erik Sabo (Beitar Jeruzalem), Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul), Milan Škriniar (UC Sampdoria), Ján Ďurica (Trabzonspor AS), Kornel Saláta (ŠK Slovan Bratislava), Tomáš Hubočan (Olympique Marseille), Norbert Gyömbér (FC Terek Groznyj)stredopoliari: Stanislav Lobotka (FC Nordsjalland), Filip Kiss (FK Haugesund), Patrik Hrošovský (FC Viktoria Plzeň), Ján Greguš (FC Kodaň), László Bénes (Borussia Mönchengladbach), Marek Hamšík (SSC Neapol), Ondrej Duda (Hertha Berlín), Róbert Mak (FC Zenit Petrohrad), Albert Rusnák (Real Salt Lake City), Vladimír Weiss (Al-Gharafa SC), Matúš Bero (Trabzonspor AS)útočník: Michal Ďuriš (FK Orenburg)sobota 10. júna:18.00 Škótsko - Anglicko /Glasgow, rozhodca: Paolo Tagliavento (Tal.)/18.00 Slovinsko - Malta /Ľubľana, Lee Evans (Wal.)/20.45 Litva - SLOVENSKO /Vilnius, Manuel Gräfe (Nem.)/