KVALIFIKÁCIA: Turci sú späť v hre o postup na šampionát do Ruska

Eskisehir 6. septembra (TASR) - Tureckí futbaloví reprezentanti oživili svoje nádeje na postup na svetový šampionát do Ruska. V utorok vydreli na domácom štadióne v Eskisehire víťazstvo 1:0 nad vedúcim Chorvátskom a poriadne zamotali situáciu v kvalifikačnej I-skupine.Chorváti mali loptu častejšie na svojich kopačkách, diktovali tempo hry, sľubné možnosti na otvorenie skóre mali Mateo Kovačič aj Dejan Lovren s Ivanom Perišičom, ale nepremenili ich, a tak prišiel v 75. minúte trest. Strelu Oguzhana Ozyakyupa vyrazil brankár hostí Danijel Subašič iba pred nekrytého Cenka Tosuna, ktorý loptu pohotovo dorazil do siete. Turci si po spackanom úvode kvalifikácie pripísali štvrté víťazstvo z piatich zápasov a už iba dva body ich delia od lídra skupiny, respektíve druhého Islandu.povedal na pozápasovej tlačovej konferencii rumunský tréner hostí Mircea Lucescu. Ten v porovnaní s predchádzajúcim zápasom na Ukrajine, kde Turci prehrali 0:2, urobil sedem zmien v zostave. Triumf nadchol aj turecké médiá, Hürriyet hlásal na titulnej strane "Rusko, počkaj na nás!"Naopak "šachovnicoví" si po prehrách na Islande a v Turecku situáciu riadne skomplikovali a o miestenku na MS budú musieť ešte tuho zabojovať.uviedol podľa croatiaweek.com kormidelník Chorvátska Ante Čačič, ktorý nemohol počítať so zraneným Ivanom Rakitičom, útočníka Maria Mandžukiča nasadil do hry až v druhom polčase.Situáciu v I-skupine znejasnil aj výsledok súboja v Reykjavíku, kde Island zásluhou dvoch gólov Gylfiho Sigurdssona skolil Ukrajinu 2:0. Jeho prvý zásah bol však z kategórie kontroverzných, hostia totiž reklamovali, že domáci strelec v súboji o loptu fauloval brankára Andrija Pjatova, ktorý zostal ležať na trávniku. Rozuzlenie v skupine prinesú zostávajúce októbrové zápasy, zaujímavý bude najmä duel Turecka s Islandom (6. októbra).