KVALIFIKÁCIA: Žreb európskej baráže sa uskutoční 17. októbra

Zürich 6. septembra (TASR) - Žreb baráže európskej kvalifikácie o postup na futbalové MS 2018 do Ruska sa uskutoční 17. októbra vo švajčiarskom Zürichu. V stredu to oznámila Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).Z deviatich európskych skupín postúpia na svetový šampionát priamo iba ich víťazi. Ďalších osem najlepších tímov z druhých priečok zabojuje o štyri miestenky na MS v dvojzápasovej baráži. FIFA oznámila, že osmičku tímov rozdelia pred žrebom do dvoch výkonnostných košov. Do prvého koša zaradí štyri najlepšie krajiny podľa rebríčka FIFA k 16. októbru, ich súpermi bude zvyšné kvarteto z druhého koša. Barážové dvojzápasy sú na programe 9. až 14. novembra, informovala agentúra DPA.Barážovú pozíciu si aktuálne držia aj Slováci, v kvalifikačnej F-skupine im patrí druhá priečka päť bodov za vedúcim Anglickom a s jednobodovým náskokom pred dvojicou Slovinsko, Škótsko. V tabuľke druhých, kam sa započítavajú iba body zo zápasov s mužstvami na 1. až 5. priečke, figurujú zverenci Jána Kozáka priebežne na piatom mieste s 12 bodmi.