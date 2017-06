Kvalifikačný zápas s Litvou: Bero: Kvalita je na našej strane

Na archívnej snímke vľavo Matúš Bero (SR) a vpravo Alexandar Dragovič (Rakúsko). Foto: TASR Foto: TASR

Žilina 8. júna (TASR) - V nominácii slovenskej futbalovej reprezentácie na kvalifikačný zápas MS 2018 v Litve (10. júna vo Vilniuse) figuruje aj šesť hráčov z výberu do 21 rokov. Jedným z nich je aj Matúš Bero, ktorý zabojuje o svoj štvrtý štart v národnom A-tíme.Dvadsaťjedenročný stredopoliar má za sebou prvú legionársku sezónu v zahraničí. Odchovanec trenčianskeho futbalu pred uplynulou sezónou prestúpil do tureckého Trabzonsporu. V drese AS odohral 23 ligových duelov (plus jeden v Tureckom pohári) a strelil dva góly. Trabzonspor po slabšej prvej polovici ročníka napokon obsadil v tabuľke Süper Lig šieste miesto. "vravel Bero. V ročníku 2017/18 chce Trabzonspor skončiť v tabuľke vyššie, keďže o rok bude klub od Čierneho mora oslavovať 50. výročie založenia.pokračoval.Na rozdiel od väčšiny klubových spoluhráčov sa sezóna pre neho ešte neskončila. Po povinnostiach v A-tíme SR ho čaká európsky šampionát hráčov do 21 rokov v Poľsku. "Slováci vlani v novembri zdolali pobaltského súpera 4:0, v odvete Bero očakáva náročnejší súboj.zdôraznil.Sobotňajší duel vo Vilniuse sa bude hrať na umelej tráve. Bero s ňou má bohaté skúsenosti z pôsobenia v Trenčíne, ale upozornil, že aj on si bude musieť na odlišný terén opäť zvykať. "dodal Bero.