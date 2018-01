Kvalitná investigatívna žurnalistika v RTVS končí, reaguje SaS na zrušenie relácie Reportéri

Spôsob vysvetlenia zmien

Ohlásili zlúčenie dvoch relácií

BRATISLAVA 9. januára - Investigatívnu žurnalistiku, ktorá odhaľuje prešľapy štátnej moci, treba vo verejnoprávnej ustanovizni, akou je Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) podporovať a nie rušiť, reaguje strana Sloboda a Solidarita (SaS) na dočasné pozastavenie relácie Reportéri.Ako sa ďalej uvádza v tlačovej správe SaS k dočasnému zastaveniu relácie Reportéri v RTVS, „kvalitná investigatívna žurnalistika závisí podľa SaS od kvality redaktorov, ich podpory zo strany vedenia média a, samozrejme, informátorov z externého prostredia, ktorí sú ochotní ísť do rizika“.„Ideálne to nebolo ani za predchádzajúceho vedenia RTVS. Ale spôsob, akým RTVS vysvetlila zrušenie relácie Reportéri, hovorí jednoznačne, že investigatívna žurnalistika, ktorá sa nezľakne ani predsedu vlády či predsedu NR SR, v tomto takzvanom verejnoprávnoprávnom médiu končí,“ cituje tlačová správa podpredsedníčku SaS Janu Kiššovú.Podľa Kiššovej „zostane len poukazovanie na nešváry v bežných medziľudských vzťahoch, čo kedysi dovolili kritizovať aj komunisti. Ale z obrazoviek zmizne odhaľovanie zneužívania moci či poukazovanie na rozkrádanie organizované z tých najvyšších poschodí mocenskej hierarchie v štáte. Až teraz verejnosť pochopí skutočný zmysel voľby nominanta SNS Jaroslava Rezníka za generálneho riaditeľa RTVS.“RTVS v reakcii na tlačovú správu SaS konštatuje, že ako avizovali, reláciu Reportéri dočasne pozastavujú a nerušia. „Sekcia výskumu programu a vývoja formátov sa medzitým bude zaoberať zmenou súčasného formátu relácie Reportéri tak, aby zodpovedala aktuálnym požiadavkám moderného investigatívneho formátu a aby sa vo vynovenej podobe znova objavila v pravidelnom vysielaní RTVS,“ uvádza sa v reakcii, ktorú SITA poskytla hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.Verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) po 15. januári zlúči relácie Reportéri a Občan za dverami. Investigatívni Reportéri sa stanú súčasťou relácie Občan za dverami, ktorá sa zameriava na problémy občanov v sporoch s úradmi a inštitúciami. Relácia Občan za dverami sa obsahovo rozšíri o ďalšie reportáže a jej redakciu posilnia redaktori doteraz pôsobiaci v Reportéroch, informoval RTVS v pondelok 8. januára v tlačovej správe.Občan za dverami sa presunie do pondelkového večerného vysielacieho času Reportérov. Zlúčenie sa podľa tlačovej správy dohodlo v pondelok na stretnutí generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka, riaditeľa sekcie spravodajstva, športu a publicistiky Juraja Rybanského a vedúceho odboru televízneho spravodajstva Borisa Chmela s redaktormi relácií Občan za dverami a Reportéri.Investigatívna relácia RTVS Reportéri získala za svoje reportáže viacero ocenení. Za ostatných šesť rokov dostali Reportéri RTVS od Rady pre vysielanie a retransmisiu dve sankcie najnižšieho stupňa, teda upozornenie o porušení zákona o vysielaní a retransmisii.