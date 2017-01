Ilustračná snímka Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 20. januára (TASR) - Kvalitné vzdelanie sa dá získať aj v agropotravinárskych firmách. Tridsaťšesť slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych firiem je pripravených od školského roka 2017/2018 vzdelávať budúcich prvákov - stredoškolákov v systéme duálneho vzdelávania. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.Deviataci základných škôl si podľa nej môžu podávať prihlášky na štúdium v stredných odborných školách s agropotravinárskym zameraním a vyberať spomedzi 12 poľnohospodárskych a 6 potravinárskych učebných odborov. Najväčší dopyt zo strany firiem je po žiakoch, ktorí vyštudujú učebný odbor poľnohospodár – mechanizácia a cukrár – pekár. Zamestnávatelia však hľadajú napríklad aj študentov učebných odborov poľnohospodár - farmárstvo či agromechanizátor - opravár. Doterajšie skúsenosti potravinárov zase ukázali, že im chýbajú okrem vzdelaných pekárov a cukrárov aj mäsiari alebo biochemici, ktorí by našli uplatnenie v mliekarenskej výrobe.Zdôraznila, že systém duálneho vzdelávania je príležitosťou, ako prepojiť vzdelávanie s praxou a prilákať aj do menej atraktívnych odborov kvalitných ľudí.Podľa jej slov nie sú čísla hovoriace o zamestnanosti v agropotravinárskom sektore a priemernom veku jeho pracovníkov pritom vôbec lichotivé.upozornila.Informovala, že v roku 2005 sa zvýšil priemerný vek zamestnancov v poľnohospodárstve na 44 rokov a v roku 2014 už dosiahol priemerný vek 46,6 roka u žien a 46,8 roka u mužov. Starne hlavne mužská populácia. Znížil sa podiel mladých pracovníkov do 34 rokov a stagnoval podiel pracovníkov do 39 rokov.uviedol predseda SPPK Milan Semančík.Osvedčenie podľa Holéciovej na vstup do systému duálneho vzdelávania vydala SPPK v zrýchlenom procese pre školský rok 2015/2016 najskôr dvom poľnohospodárskym podnikom. Pre školský rok 2016/2017 bolo pripravených vzdelávať študentov už 33 agropotravinárskych firiem. V školskom roku 2017/2018 pribudne k týmto zamestnávateľom ešte jeden podnik a osvedčenie pre dve ďalšie firmy ešte musí schváliť Predstavenstvo SPPK. Spolu tak bude vzdelávanie v praxi zabezpečovať 36 poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov.SPPK verí, že žiaci spolu so svojimi rodičmi sa budú zodpovedne rozhodovať pri výbere budúceho povolania a že využijú možnosti kvalitnej výučby v praxi, ktorú môžu budúci prváci - stredoškoláci získať na viacerých miestach Slovenska v agropotravinárskych podnikoch.dodala Holéciová.