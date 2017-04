Kvarteto semifinalistov na MS do 18 rokov doplnili hokejisti USA

Na snímke hráči USA. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

MS 18 - štvrťfinále:



Fínsko - Česko 6:5 pp (4:1, 1:3, 0:1 - 1:0)

Góly: 3. Heiskanen, 15. Nyman, 19. Vaakanainen, 20. Talvitie, 26. Talvitie, 69. Virtanen - 8. Mikyska, 28. Chytil, 32. Škvrně, 39. Machala, 58. Zadina



Kanada - Švédsko 3:7 (0:1, 2:3, 1:3)

Góly: 22. Strome, 35. Entwistle, 55. Comtois - 20. Zetterlund, 31. Bäck, 34. Olofsson, 40. Hugg, 45. Olofsson, 49. Brännström, 58. Lundeström



USA - Švajčiarsko 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Góly: 1. Pastujov, 35. Farrance, 57. Norris, 58. Tortora - 24. Hischier, 31. Müller



Semifinále:



Fínsko - Rusko

USA - Švédsko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad/Spišská Nová Ves 20. apríla (TASR) - Hokejisti Fínska sa prebojovali už do semifinále majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov, keď si v úvodnom štvrtkovom štvrťfinále v Poprade poradili s rovesníkmi z Česka 6:5 po predĺžení.Obhajcovia titulu s plným počtom 12 bodov vyhrali "slovenskú" A-skupinu a vo štvrťfinále už v prvej tretine nasúkali Čechom štyri góly. V prostrednej časti prišlo poľavenie zo strany Suomi a zníženie súpera aj vďaka dvom gólom v presilovkách na 4:5. V záverečnej časti sa Čechom podarilo poslať zápas do predĺženia zásluhou presného zásahu Zadinu v 58. minúte. Fíni však v poslednej minúte extračasu strhli víťazstvo na svoju stranu, rozhodol Virtanen.Druhým semifinalistom sa stalo Švédsko, ktoré zdolalo Kanadu 7:3. Kvarteto v boji o medaily doplnili hráči USA, ktorí si poradili so Švajčiarskom 4:2, vďaka dvom gólom v rozmedzí 27 sekúnd v závere tretej tretiny.V sobotňajšom semifinále sa tak stretnú obhajcovia trofeje Fíni s Rusmi a Švédi si zmerajú sily s USA.