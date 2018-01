Květina: Výsledky volieb v ČR ovplyvnia aj politiku hnutia ANO

Úradujúci český prezident a kandidát na českého prezidenta Miloš Zeman zdraví svojich priaznivcov počas televíznej debaty pred druhým kolom prezidentských volieb 23. januára 2018 v Prahe. Do druhého kola prezidentských volieb, ktoré sa uskutoční 26. a 27. januára, postúpili Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 24. januára (TASR) – Ak by Miloš Zeman v druhom kole prezidentských volieb v Česku svoj mandát obhájil, je veľmi pravdepodobné, že niektorá z českých umiernených pravicových či ľavicových politických strán vstúpi do koalície s hnutím ANO najmä preto, aby mohla istým spôsobom vládnutie Andreja Babiša kontrolovať. V rozhovore pre TASR to uviedol český politológ Jan Květina a zdôraznil, že výsledky nadchádzajúcich prezidentských volieb zohrávajú v politike hnutia ANO dôležitú úlohu.Prezident Miloš Zeman v stredu prijal demisiu vlády Andreja Babiša a zároveň ho poveril rokovaním o zostavení vlády.Politológ z pražskej Metropolitnej univerzity pripomenul, že česká Poslanecká snemovňa minulý piatok vydala predsedu hnutia ANO Andreja Babiša na trestné stíhanie.objasnil.Pri treťom pokuse o zostavenie vlády musí prezident vymenovať vládu na návrh predsedu Poslaneckej snemovne, ktorým je Radek Vondráček, člen predsedníctva hnutia ANO, vysvetľuje Květina.spresnil. Prezident Zeman sa pritom v nedeľu vyjadril, že uprednostňuje projekt menšinovej vlády s podporou strán ČSSD (Česká strana sociálnodemokratická), KSČM alebo SPD.Ak by sa novým českým prezidentom stal Jiří Drahoš, bol by to pre strany stojace proti hnutiu ANO jasný signál, že ich rokovania môžu byť odvážnejšie, domnieva sa Květina.ozrejmil a zdôraznil, že predčasné parlamentné voľby by však znamenali veľkú neznámu, pretože mnohé strany, ktoré sa do parlamentu dostali len tesne, by sa pravdepodobne do snemovne znova nedostali a hnutie ANO by podľa prieskumov mohlo ešte posilniť.Miloš Zeman v utorok v dueli kandidátov pred druhým kolom prezidentských volieb, ktorý odvysielala televízia Prima, uviedol, že vo februári vymenuje Andreja Babiša za premiéra. Urobí tak bez ohľadu na to, ako dopadne v piatok a v sobotu druhé kolo prezidentských volieb. Mandát úradujúceho prezidenta sa končí 8. marca, takže má na to podľa českej ústavy právo.Zeman k tomu v stredu na Pražskom hrade povedal, že v prípade prehry v druhom kole nebude od Babiša chcieť, aby mu predložil 101 podporných hlasov.