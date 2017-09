Kvitová sa stala prvou osemfinalistkou na US Open

Česká tenistka Petra Kvitová odvracia loptičku Francúzke Caroline Garciovej v 3. kole dvojhry grandslamového tenisového turnaja US Open v New Yorku 1. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - 3. kolo:



Petra Kvitová (13-ČR) - Caroline Garciová (18-Fr.) 6:0, 6:4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 1. septembra (TASR) - Česká tenistka Petra Kvitová sa stala prvou osemfinalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V 3. kole si ako nasadená trinástka poradila s osemnástkou "pavúka" Francúzkou Caroline Garciovou hladko 6:0, 6:4. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi proti víťazke súboja medzi Slovenkou Magdalénou Rybárikovou a Španielkou Garbine Muguruzovou Blancovou.V prvom sete Kvitová na dvorci dominovala. Dvojnásobná wimbledonská šampiónka skvele podávala, na returne dokázala dostať Garciovú pod tlak a uštedrila jej "kanára". V úvode druhého dejstva sa Francúzka zlepšila, no za stavu 3:3 opäť stratila servis a Kvitová už dotiahla zápas do úspešného konca. Vzájomnú bilanciu s Garciovou upravila na 3:2, pričom jej odplatila prehry z Fed Cupu a turnaja WTA v Cincinnati.