Kvitová začala s prípravou na Wimbledon

Česká tenistka Petra Kvitová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 2. júna (TASR) - Česká tenistka Petra Kvitová začala s prípravou na tretí grandslamový turnaj sezóny Wimbledon. Do súťažného kolotoča sa vrátila po takmer polročnej pauze na Roland Garros, kde si pripísala aj víťazné stretnutie. Skončila na rakete Američanky Bethanie Mattekovej-Sandsovej v druhom kole dvojhry.Kvitová sa vlani v decembri v jej byte v Prostějove stala obeťou útoku. Neznámy páchateľ, ktorý sa vydával za revízneho technika kotla, ju ohrozoval nožom a porezal ju na ľavej ruke. Ešte v ten deň absolvovala operáciu, lekári jej zašili poranené šľachy na článkoch všetkých prstov, poškodené mala aj dva nervy.Teraz čaká na Kvitovú trávnatá časť sezóny, pred obľúbeným Wimbledonom si zahrá najskôr v Birminghame.uviedla 27-ročná Češka podľa serveru iDnes.cz.Rovnako ako 23. decembra po napadnutí sa na piatkovej tlačovej konferencii zúčastnila s trénermi Jiřím Vaňkom a Davidom Vydrom a s operatérom Radkom Kebrlem. Tentoraz sa k nim pripojila tiež fyzioterapeutka Milada Kukačková, ktorá s Kvitovou absolvovala mnoho hodín pri rozcvičovaní vážne poranenej ľavačky. Dvajnásobná singlová šampiónka chce vo Wimbledone prejsť minimálne do 3. kola, na turnaj prizvala do svojho tímu aj Kebrleho.