Kvôli bombovým hrozbám evakuovali v Rusku desaťtisíce ľudí

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Moskva 13. septembra (TASR) - Séria falošných bombových hrozieb postihla v týchto dňoch desiatky miest po celom Rusku vrátane metropoly Moskva. Zo škôl, nákupných centier, hotelov, staníc a ďalších verejných budov museli evakuovať desaťtisíce ľudí, informovala dnes televízia BBC.Anynomné bombové hrozby, z ktorých sa zatiaľ žiadna nepotvrdila, sužujú ruské mestá už od nedele. Najskôr sa však zdalo, že ide len o izolované incidenty.Dnes postihli aj samotnú Moskvu, kde okrem iného museli evakuovať aj luxusný obchodný dom GUM neďaleko Kremľa. V priebehu niekoľkých hodín tam zaznamenali približne 100 bombových hrozieb, ktoré si vynútili evakuáciu zhruba 50.000 ľudí. Evakuované boli aj minimálne štyri moskovské univerzity a vysoké školy, štyri železničné stanice a tri hotely, informovala agentúra TASS.Budovy, ktorých sa hrozby týkali, postupne prehľadávali experti na zneškodňovanie výbušnín so špeciálne cvičenými psami; nič podozrivé však do večerných hodín nenašli.Už v predchádzajúcich dňoch bombové hrozby skomplikovali život približne 45.000 obyvateľom desiatok miest v rôznych oblastiach Ruska. Verejné budovy museli evakuovať v Čeľabinsku, Perme, Stavropole, Krasnojarsku, Novosibirsku, Omsku, Ulan-Ude, Irkutsku, Jakutsku, Tomsku, Samare, Saratove, ale aj v ruskej pobaltskej enkláve Kaliningrad.Kto za anonymnými telefonátmi stojí, zatiaľ nie je jasné a ruské úrady ešte v tomto smere neprišli so žiadnym oficiálnym vysvetlením. Objavili sa však tvrdenia, že séria hrozieb mohla byť zinscenovaná zo zahraničia. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa dnes odmietol k celej záležitosti vyjadriť.Ruské štátne médiá v tejto súvislosti naznačujú možnosť rozsiahleho hackerského útoku zo susednej Ukrajiny. Na podporu svojich tvrdení však neposkytli žiadne dôkazy.Podľa dostupných informácií boli hrozby zrejme tlmočené prostredníctvom internetového telefonického spojenia, a to v podobe vopred nahratej správy.Niektoré indície však podľa BBC naznačujú, že by celá záležitosť mohla mať aj domáci pôvod. Spolupracovník generálneho inšpektora ruského ministerstva obrany pre istý lokálny denník uviedol, že ide o súčasť rozsiahleho protiteroristického cvičenia, najväčšieho od čias Sovietskeho zväzu. Správa s týmto tvrdením však bola neskôr zmazaná.