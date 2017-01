Kvôli cenám energií sa pred ministrov opäť dostaví šéf ÚRSO Holjenčík

Na snímke predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR Jozef Holjenčík. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 25. januára (TASR) – Na rokovanie vlády má po týždni opäť prísť predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík. Po vlne kritiky za zvýšenie platieb za energie od nového roka otvoril úrad nové cenové konania.Ceny by sa mali vrátiť na úroveň roka 2016. Premiér Robert Fico (Smer-SD) v pondelok (23.1.) avizoval, že nové cenové rozhodnutia by mali byť prijaté práve dnes.Ministri majú na dnešnej schôdzi kabinetu prerokovať program starostlivosti o lokalitu Horná Orava. Ide o jedno z najväčších chránených území na Slovensku. Žijú tu vtáčie druhy ako hlucháň hôrny, orol krikľavý, prepelica poľná či rybárik riečny.Program má zabezpečiť starostlivosť o chránené územie na ďalších 30 rokov. Cieľom je zachovanie súčasného stavu dvoch druhov a zlepšenie stavu 21 druhov vtáctva. Potrebné opatrenia by si mali do roku 2046 vyžiadať vyše 2,1 milióna eur. Väčšina prostriedkov má pochádzať z eurofondov.Minister obrany Peter Gajdoš (nominant SNS) predloží na rokovanie vlády na schválenie zoznam zahraničných vojenských cvičení, ktoré absolvujú slovenskí vojaci v priebehu prvého polroka. Pôjde najmä o cvičenia v pobaltských krajinách a v Poľsku. Do slovenských výcvikových stredísk prídu, naopak, cvičiť zahraniční vojaci.Slovensko by sa malo pripojiť k medzinárodnej deklarácii o bezpečných školách. Tá poskytuje krajinám príležitosť vyjadriť politickú podporu pre zlepšenie ochrany študentov, učiteľov, škôl a univerzít počas ozbrojeného konfliktu. Návrh na pripojenie SR k deklarácii bude vláda schvaľovať na podnet ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD).