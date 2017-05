Kvôli epidémii eboly monitorujú v Konžskej republike 400 ľudí

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dakar 18. mája (TASR) - Zdravotnícki pracovníci monitorujú viac ako 400 ľudí v súvislosti s vypuknutím epidémie eboly v odľahlej oblasti na severovýchode Konžskej demokratickej republiky (KDR). Doteraz tam zaznamenali tri prípady úmrtí, ktoré zrejme súvisia s ebolou, oznámila dnes Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).Zatiaľ len dva prípady nákazy boli potvrdené na základe laboratórnych výsledkov. U ďalších 18 osôb zatiaľ existuje len podozrenie na ebolu. Úrady monitorujú alebo sa snažia vypátrať približne 400 osôb, ktoré mohli dôjsť do kontaktu s nakazenými.S ebolou zrejme súvisia tri prípady úmrtí. V prvom prípade išlo o muža, ktorý zomrel skôr, než sa dostal do nemocnice. V druhom prípade išlo o motocyklistu, ktorý tohto chorého prepravoval; treťou obeťou je opatrovateľ, ktorý cestoval s oboma mužmi, uviedla agentúra AP.Už pred niekoľkými rokmi bola vyvinutá experimentálna očkovacia látka proti ebole, keď počas epidémie tohto ochorenia v západnej Afrike zomreli tisícky ľudí. WHO uviedla, že stále čaká na povolenie konžskej vlády, aby mohla novú očkovaciu látku použiť. Ak vláda KDR vydá súhlas, asi týždeň potrvá, kým vakcíny dopravia do krajiny a zaškolia zdravotnícky personál.Predchádzajúca epidémia eboly v KDR si v roku 2014 vyžiadala 42 životov.Viac než 11.000 ľudí zomrelo v rokoch 2014 až 2016 po prepuknutí epidémie eboly v západnej Afrike. Najviac boli zasiahnuté štáty Guinea, Sierra Leone a Libéria.