Kvôli epidémii užívania drog vyhlási Trump v USA stav núdze

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bedminster 10. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump dnes vyhlásil, že na epidémiu užívania drog v USA bude reagovať vyhlásením stavu núdze. Prisľúbil tiež, že vláda zvýši úsilie na účinný boj proti tejto epidémii.uviedol dnes Trump zo svojho súkromného klubu v Bedminsteri v štáte New Jersey, kde trávi 17-dňovú pracovnú dovolenku. Dodal, že ide o vážny problém, ktorého riešenie si vyžiada veľa času, úsilia i financií.Krátko pred začatím porady bezpečnostného kabinetu Trump pred novinármi, ktorí sa zišli v Bedminsteri, spresnil, že čoskoro pripraví príslušné dokumenty.Komisia pre boj s drogami, zvolaná Trumpom a vedená guvernérom New Jersey, Chrisom Christiem, nedávno prezidenta vyzvala, aby vyhlásil stav núdze a pomohol tak riešiť krízu. Poukázali na to, že denne na predávkovanie drogami v USA zomrie 142 ľudí, čo znamená, že každé tri týždne zomrie toľko ľudí ako pri útokoch na USA z 11. septembra 2001.Trump dnes priznal, že drogová závislosť je vážnym problémom, "akým sme doteraz nemali".Minister zdravotníctva Tom Price naznačil, že Trump bol spočiatku proti odporúčaniu spomínanej komisie, pričom tvrdil, že administratíva by mohla do boja s drogovou epidémiou nasadiť potrebné zdroje a venovať pozornosť riešeniu krízy aj bez vyhlásenia stavu núdze.Christie však Trumpovo dnes oznámené rozhodnutie uvítal a uviedol, že prezident "si zaslúži veľký obdiv".povedal guvernér.