Kvôli erupciám sopky na Aljaške je letecká doprava v pohotovosti

sopka Bogoslof, Aljaška Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Anchorage 27. januára (TASR) - Varovanie najvyššieho stupňa pre lietadlá vydalo dnes po dvoch dňoch erupcie sopky na Aleutských ostrovoch Aljašské vulkanologické observatórium (AVO).Vulkanológovia uviedli, že dosiaľ posledný výbuch sopky Bogoslof - nachádzajúcej sa na rovnomennom ostrove - nastal dnes skoro ráno aljašského času. Mrak sopečného popola vystúpil do výšky vyše siedmich kilometrov.Agentúra AP v tejto súvislosti napísala, že vulkanický popol vo výške nad šesť kilometrov môže ohroziť leteckú premávku medzi Áziou a Severnou Amerikou.Stupeň varovanie zvýšili po dnešnej erupcii z oranžového na červený - najvyšší - stupeň. Observatórium uviedlo, že mrak sopečného popola mohol vystúpiť až do výšky viac ako deviatich kilometrov.Sopka je aktívna od polovice decembra, vulkanológovia zaznamenali od toho času viac než 25 erupcií. Predpokladá sa, že sopka by mohla byť pravidelne činná ešte niekoľko mesiacov.Posledná vlna erupcie sa začala vo štvrtok.Sopka Bogoslof sa nachádza približne 1350 kilometrov na juhozápad od aljašského mesta Anchorage.