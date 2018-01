Kvôli masám snehu evakuovali v Chamonix viac ako 100 lyžiarskych chát

Do pondelňajšieho poludnia dostalo viac ako 1000 ľudí varovanie, aby nevychádzali von a zatvorili okenice na exponovaných stranách budov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/Viedeň/Bern 23. januára (TASR) - Neustávajúce prívaly nového snehu robia čoraz väčšie problémy v Alpách. V známom francúzskom lyžiarskom stredisku Chamonix na úpätí Mont Blancu museli kvôli hrozbe lavín evakuovať viac ako 100 chát.citovala agentúra DPA starostu Chamonix Erica Fourniera. Dodal, že tak veľa snehu sa vyskytneDo pondelňajšieho poludnia dostalo viac ako 1000 ľudí varovanie, aby nevychádzali von a zatvorili okenice na exponovaných stranách budov. V masíve Mont Blancu vyhlásili druhýkrát v tejto zime najvyšší, piaty stupeň lavínového nebezpečenstva.Väčšina ciest z Chamonix smerom do Švajčiarska bola uzavretá. Niektoré dediny zostali odrezané od okolitého sveta a zastavili sa aj mnohé lyžiarske vleky .Podľa Výskumného ústavu snehu a lavín (SLF) vo švajčiarskom Davose, kde sa v utorok začne každoročné zasadanie Svetového ekonomického fóra, nebola situácia vážna na takejto rozsiahlej ploche od roku 1999. Vo Švajčiarsku napadli na niektorých miestach v priebehu jedného týždňa tri metre čerstvého snehu.V samotnom Davose napadlo za uplynulých šesť dní 159 centimetrov snehu - takéto množstvo sa podľa SLF vyskytne raz za 20 rokov. Túto noc by mohlo pribudnúť ďalších 20-40 centimetrov.Vo vyhľadávanom švajčiarskom horskom stredisku Zermatt ležiacom v kantóne Wallis, ktoré je od nedele druhýkrát v tejto sezóne odrezané od okolia, uviazlo tentoraz okrem miestnych obyvateľov aj okolo 9000 turistov. Letecký most zabezpečovaný prenajatými vrtuľníkmi musel byť dočasne prerušený. V celom kantóne Wallis sa úrady obávajú lavín, zosuvov pôdy a záplav v prípade oteplenia.Takisto neprístupné sú švajčiarske strediská Andermatt a Wengen a údolie Saastal. V kantóne Graubünden nepremávajú vlaky do St. Moritzu. Lavíny a zosuvy pôdy už teraz komplikujú dopravu na mnohých miestach Švajčiarska.V mnohých regiónoch Rakúska už nasnežilo viac ako zvyčajne počas celej zimy.povedal Alexander Orlik z rakúskeho Ústredného ústavu pre meteorológiu a geodynamiku (ZAMG).V Rakúsku sú kvôli hrozbe lavín neprístupné strediská St. Anton am Arlberg, Lech a Zürs am Arlberg. V údolí Paznauntal, kde sa nachádzajú obce Ischgl a Galtür, uviazlo asi 10.000 turistov. Dedinu Galtür pritom v roku 1999 zasiahla obrovská lavína, ktorá si vyžiadala 31 obetí, desiatky zranených a zničila množstvo domov.V nemeckej spolkovej krajine Bavorsko zvýšili stupeň lavínového nebezpečenstva z tretieho na štvrtý, teda druhý najvyšší. Vo všetkých nadmorských výškach treba počítať s tým, že zo strmých svahov sa môžu samovoľne uvoľniť stredne veľké, niekedy aj veľké lavíny. Už v nedeľu zahynul v bavorských Alpách v lavíne 30-ročný muž, ďalší lyžiari boli zranení.