Kvôli požiaru na Sicílii evakuovali stovky dovolenkárov

Ilustračné foto Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Ilustračné foto Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 12. júla (TASR) - Stovky turistov evakuovali dnes pomocou člnov z ubytovacieho zariadenia pri plážovom stredisku San Vito Lo Capo na talianskom ostrove Sicília po tom, ako ich ohrozil požiar porastov na okolitých svahoch.Podľa údajov tlačovej agentúry ANSA presunuli z hotelového komplexu Calampiso do bezpečia približne 700 osôb, zatiaľ čo denník La Repubblica informoval až o 900 dovolenkároch. Starosta uvedeného strediska ležiaceho približne 50 kilometrov východne od Palerma, Matteo Rizzo, vyzval prostredníctvom siete Facebook iné miestne hotely, aby poskytli evakuovaným návštevníkom ubytovanie zdarma na niekoľko nocí, a to "aspoň starším ľuďom a deťom"."Utekali sme v plavkách a šľapkách. Náš apartmán bol v obkľúčení plameňov, boli priamo nad nami," opísala situáciu turistka Stella Belliottiová, ktorú citovala ANSA. "Nemám nič okrem mobilného telefónu," dodala.Požiare lesa a krovín momentálne hlásia z mnohých častí Talianska, kde pretrváva mimoriadne horúce a suché počasie. Tamojší hasiči mali len v priebehu dneška viac ako 880 výjazdov, z ktorých takmer 630 sa týkalo lesných požiarov.Orgány civilnej ochrany na Sicílii zaznamenali oheň na 125 miestach, pričom okrem San Vito Lo Capo boli medzi postihnutými lokalitami aj Catania, Priolo a San Mauro Castelverde, informovala La Repubblica. Ako kritická bola vyhodnotená situácia v Catanii, podobne ako aj v okolí Neapola na talianskej pevnine.Taliansky minister životného prostredia Gian Luca Galletti hovoril dnes oSvetový fond na ochranu prírody (WWF) medzitým uviedol, že plamene v posledných dňoch zasiahli tri talianske prírodné rezervácie - na Sicílii, blízko Neapola a v juhovýchodnom regióne Apúlia. Poukázal pritom na "zjavne nepostačujúce" kapacity hasičov vzhľadom na rozsah krízovej situácie.Podľa environmentálneho združenia Legambiente sú lesné požiarezaložené úmyselne osobami, ktoré chcú využiť dané územie na poľnohospodárstvo alebo výstavbu, alebo dokonca príslušníkmi lesnej stráže, ktorí sa takto snažia udržať prácu.Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pre TASR potvrdilo, že na zastupiteľský úrad v Ríme sa v súvislosti s týmito požiarmi doteraz neobrátil so žiadosťou o pomoc žiadny Slovák.