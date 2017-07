Kvôli prasacieho moru vyhlásia v Zlínskom kraji mimoriadny stav

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zlín 29. júla (TASR) - Hajtman českého Zlínskeho kraja Jiří Čunek vyhlási v pondelok na žiadosť ministra poľnohospodárstva Mariana Jurečku kvôli africkému moru prasiat mimoriadny stav, informoval spravodajský kanál verejnoprávnej Českej televízie ČT24.Minister Jurečka v piatok na svojom twitterovom účte uviedol, žePodľa neho sa zvažuje aj zákaz vstupu na dotknuté územie. Lokalita, ktorá je veľká zhruba 20 štvorcových kilometrov, bude oplotená elektrickým ohradníkom.Hajtman zo zákona môže vyhlásiť na území celého kraja alebo jeho časti stav nebezpečenstva, a to maximálne na 30 dní. S prípadným predĺžením by už musela súhlasiť aj vláda.povedal Čunek.V podobných prípadoch, ak nejde o ohrozenie života ani zdravia ľudí, by však podľa neho mala o vyhlásení mimoriadneho stavu rozhodovať vláda, nie kraj.dodal Čunek.Štátna veterinárna správa eviduje k dnešku 113 nájdených uhynutých divokých prasiat. Testy zatiaľ preukázali vírus u 67 kusov.