Kvôli prasaciemu moru vyhlásili v Zlínskom kraji stav nebezpečenstva

Zlín 31. júla (TASR) - V Zlínskom kraji vyhlásili dnes o 13.00 h stav nebezpečenstva, ktorý potrvá do 29. augusta. Hajtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) rozhodol o vyhlásení tohto mimoriadneho stavu kvôli tomu, aby sa podarilo zabrániť šíreniu afrického moru prasiat. Okolo ohniska nákazy by mal vyrásť 45 kilometrov dlhý elektrický ohradník.Podľa Jiřího Čunka doplní elektrický ohradník už inštalované pachové ohradníky, ktoré takisto majú udržať diviaky v regióne. Inštalácia by sa mala začať koncom tohto týždňa. Kraj zatiaľ nepočíta s pomocou armády, informoval spravodajský server Novinky.cz.Polícia by mala začať intenzívne kontrolovať vyhlásený zákaz vstupu do lesa s domácimi zvieratami. V ohnisku nákazy naďalej platí zákaz odstrelu divokých prasiat.Štátna veterinárna správa eviduje k dnešku 115 nájdených uhynutých divokých prasiat. Testy zatiaľ preukázali vírus u 72 kusov. Choroba zatiaľ neprekročila hranice Zlínskeho kraja, uviedol spravodajský kanál verejnoprávnej Českej televízie ČT24.O vyhlásenie stavu nebezpečenstva požiadal v súvislosti s africkým morom prasiat minister poľnohospodárstva Marian Jurečka (KDU-ČSL).Hajtman zo zákona môže vyhlásiť na území celého kraja alebo jeho časti stav nebezpečenstva, a to maximálne na 30 dní. S prípadným predĺžením by už musela súhlasiť aj vláda.V podobných prípadoch, ak nejde o ohrozenie života ani zdravia ľudí, by však podľa Jiřího Čunka mala o vyhlásení mimoriadneho stavu rozhodovať vláda, nie kraj.povedal v piatok Čunek.