Kvóty na dovoz ocele do USA by boli pre štáty horším riešením než clá

Londýn 27. mája (TASR) - Prípadné zavedenie kvót namiesto dovozných ciel na oceľ a hliník, na čo sa vláda USA zameriava počas rokovaní s partnermi ako Európska únia či Kanada, by tieto krajiny dostalo do horšej situácie v porovnaní so štátmi, voči ktorým Washington zaviedol dovozné clá.Spojené štáty zaviedli dovozné clá na oceľ a hliník vo výške 25 %, respektíve 10 % v marci. Brazíliu, Austráliu, Argentínu a Južnú Kóreu spod ciel trvale vyňali výmenou za dohodu o dovozných kvótach, zatiaľ čo štáty Európskej únie, Kanadu a Mexiko vyňali len dočasne. Najskôr do 1. mája, neskôr výnimku predĺžili do 1. júna.Napríklad Južná Kórea sa dohodla na znížení vývozu ocele do USA v priemere o 30 % oproti roku 2017, pričom jednotlivé produkty spadajú pod rôzne kvóty. Zdroje z trhu pritom poukazujú na to, že v niektorých prípadoch sú kvóty už takmer naplnené. To potvrdzuje aj americký Úrad colnej a hraničnej ochrany (CBP), podľa ktorého Južná Kórea už pri deviatich produktoch z ocele tohtoročnú kvótu vyčerpala.Ako uviedla agentúra Reuters, trhy s oceľou predpokladajú, že Kanada, Mexiko a EÚ skončia podobne ako Južná Kórea. To potom znamená, že v prípade niektorých produktov by kvóty mohli mať vyčerpané už v 1. polroku.Na druhej strane, krajiny, na ktorých výrobky sa vzťahujú dovozné clá, sú ziskové aj pri 25-% clách na oceľ. Táto komodita totiž v Spojených štátoch stojí omnoho viac než inde, takže aj po zaplatení cla sa im vývoz oplatí.uviedol jeden z obchodníkov na americkom trhu s touto komoditou.Podľa Petersonovho inštitútu pre medzinárodnú ekonomiku so sídlom vo Washingtone štáty, ktoré v súčasnosti dovozné clá neplatia, sa na celkovom americkom dovoze ocele podieľali minulý rok zhruba dvomi tretinami. Ako uviedol Seth Rosenfeld, analytik zo spoločnosti Jefferies, kvóty zavedené voči niektorým štátom by tak mohli viesť v 2. polroku k problémom v dodávkach, keďže celoročná kvóta sa pri niektorých produktoch vyčerpá už v 1. polovici roka.V USA to povedie k ďalšiemu zvýšeniu cien ocele, zatiaľ čo v prípade Európskej únie, kde ceny ocele v dôsledku rastu dovozu klesli v tomto kvartáli zhruba o 4 %, obchodníci počítajú s prijímaním krokov na ochranu domáceho trhu. Ako uviedli, EÚ pristúpi pri dovoze kkvótam do konca júna, prípadne aj skôr, najmä, ak USA zavedú na oceľ z EÚ dovozné kvóty.