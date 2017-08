Kwiatkowski predĺžil kontrakt so Sky o ďalšie tri roky

Poliak Michal Kwiatkowski. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 8. augusta (TASR) - Poľský cyklista Michal Kwiatkowski predĺžil kontrakt s britskou stajňou Sky o ďalšie tri sezóny.povedal pre oficiálnu stránku tímu.Dvadsaťsedemročný Poliak prežíva výbornú sezónu, keď vyhral Strade Bianche, Miláno - San Remo i klasiku v San Sebastiane. Navyše sa výraznou mierou podpísal pod triumf Chrisa Froomea na Tour de France.pochvaľoval si.V najbližších rokoch chce získať ďalšie úspechy. "Teším sa na budúcnosť v Sky, myslím si, že je to pre mňa najlepší tím a verím, že dokážem vyhrať množstvo ďalších podujatí." Cieľ do budúcnosti je pobiť sa o celkový úspech na Grand Tour.uviedol majster sveta v pretekoch s hromadným štartom z roku 2014 v Ponferrade.Najbližšie sa predstaví 27. augusta na jednorazovke GP Ouest Plouay, potom ho čaká Tour of Britain (3.-10. septembra) a MS v Bergene. Sezónu ukončí na Okolo Lombardska.pochválil ho Froome.