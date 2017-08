Kýbel zostáva vo väzbe. Vincka súd pustil na slobodu, ale on nechce

Na snímke Róbert L. (prezývaný Kýbel) prichádza na rozhodovanie o väzbe na Krajský súd v Banskej Bystrici 17. augusta 2017. Foto: TASR Foto: TASR

Banská Bystrica 17. augusta (TASR) – Boss gangu sýkorovci Róbert L., prezývaný Kýbel, zostáva vo väzbe. Rozhodol o tom dnes Krajský súd v Banskej Bystrici. U jeho komplica Ivana C., zvaného Vinco-Vincko, súd síce skonštatoval, že dôvody väzby existujú, ale nahradil ju nielen dohľadom probačného a mediačného úradníka, povinnosťou hlásiť každú zmenu pobytu a zákazom opustiť územie Slovenska, ale aj použitím technických prostriedkov - signalizačného zariadenia. Dôvodom, prečo súd takto rozhodol, bol aj fakt, že Ivanovi C. sa končí 25. septembra možná lehota väzby.Rovnako ako prokurátor, aj Vincko prekvapivo podal voči rozhodnutiu sťažnosť, o ktorých v najbližších dňoch rozhodne Najvyšší súd (NS) SR. Sťažnosť podal aj Kýbel.Ako potvrdila obhajkyňa Ivana C. Magda Jaňovková, hoci jej klient môže ísť na slobodu s podmienkami súdu, nechce, zvyšné dni do skončenia väzby si už chce "odkrútiť".zdôvodnila Jaňovková.Obaja sýkorovci čelia obžalobe, ktorá ich spolu s komplicmi viní zo šiestich vrážd z rokov 1998 a 1999 - Eduarda a Roberta Diničovcov, Romana Deáka, Alojza Házyho, Dalera Hlavačku, Miloša Piliara a zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.Špecializovaný trestný súd (ŠTS)v Banskej Bystrici Kýbla a Vincka už dvakrát odsúdil na doživotie, najprv v roku 2016 a naposledy v apríli tohto roku. Obaja podali odvolanie a NS SR zakaždým rozsudky zrušil. Trestnú vec obžalovaného Róberta L. a spol. napokon ŠTS odňal a prikázal Krajskému súdu v Banskej Bystrici, aby ju v potrebnom rozsahu prejednal a rozhodol. Proces sa teda začne odznova, termín je stanovený na koniec októbra.