Kybernetický útok zasiahol najmenej 200.000 cieľov v 150 krajinách

Rozsiahly kybernetický útok škodlivým softvérom, ktorý sa podarilo zastaviť v noci na sobotu, zasiahol podľa Europolu vyše 200.000 cieľov v prinajmenšom 150 krajinách. 14. mája 2017 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 14. mája (TASR) - Rozsiahly kybernetický útok škodlivým softvérom, ktorý sa podarilo zastaviť v noci na sobotu, zasiahol vyše 200.000 cieľov v prinajmenšom 150 krajinách. Oznámil to dnes v rozhovore pre britskú televíziu ITV šéf Európskeho policajného úradu (Europol) Rob Wainwright. Zároveň varoval pred vzrastajúcou hrozbou ďalších útokov, ku ktorým by podľa neho mohlo dôjsť už v pondelok ráno.Škodlivý softvér zablokoval prístup k počítačovým systémom a za ich odblokovanie následne požadoval výkupné vo výške 300 dolárov vo virtuálnej mene bitcoin. Tzv. ransomware zasiahol počítače na celom svete, pričom medzi najviac postihnutými krajinami figurovali Británia a Rusko.Počítačoví experti varovali pred hrozbou možného ďalšieho útoku, ktorý by podľa nich mohol byť už nezastaviteľný, napísala spravodajská stanica BBC. Samotný Wainwright uviedol, že počet obetí aktuálneho hackerského útoku zrejme ešte porastie v pondelok, keď sa množstvo ľudí vráti po víkende do práce a zapne svoje počítače." povedal Wainwright na margo piatkového útoku." povedal Wainwright.Dodal však, že za odblokovanie svojich počítačov zaplatilo podľa doterajších zistení len "" obetí útoku.