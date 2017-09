Kyjev kritizuje Gabriela, ktorý pripustil zrušenie sankcií voči Rusku

Šéf nemeckej diplomacie Sigmar Gabriel Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev/Berlín 6. septembra (TASR) - Ostrú kritiku z ukrajinského Kyjeva si nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel vyslúžil náznakom možnosti predčasného zrušenia sankcií uvalených na Ruskú federáciu v súvislosti s anexiou polostrova Krym a dianím na východe Ukrajiny.Hlavný poradca ukrajinského prezidenta Petra Porošenka pre zahraničnú politiku Konstantin Jelisejev pre štvrtkové vydanie mienkotvorného nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung povedal, že to nie je po prvý raz, čo Gabriel predniesol takéto, citovala ho dnes s predstihom tlačová agentúra DPA. Návrh podľa neho pripomína ustupovanie Hitlerovmu Nemecku z roku 1938.Zaoznačil takéto signály aj šéf ukrajinskej diplomacie Pavlo Klimkin, podľa ktorého možno najnovšie Gabrielove vyjadrenie vnímať iba ako flirtovanie s Kremľom. Podľa Klimkinovho názoru by medzinárodné spoločenstvo malo zachovať jednotný postoj až dovtedy, kým ukrajinské územie opustí posledný ruský vojak.Sigmar Gabriel sa nechal v utorok počuť, že uvoľnenie sankcií voči Rusku nemusí byť nutne podmienené plnením minskej mierovej dohody. Nemecký minister zahraničných vecí to uviedol v reakcii na nový návrh rezolúcie o vyslaní mierových síl OSN na východ Ukrajiny, ktorý Rusko predloží na rokovaní Bezpečnostnej rady svetovej organizácie s cieľom zaistiť bezpečnosť pozorovateľskej misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).