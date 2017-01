Kým rozširovali právomoci Erdogana,pár budov v Turecku zasiahli rakety

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 21. januára (TASR) - Turecký parlament v noci na dnes definitívne odhlasoval zmeny v ústave, ktoré presadzuje vládnuca Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) s cieľom zaviesť v krajine prezidentský systém vlády. Rozhodnutie v prospech ústavnej reformy teraz musia potvrdiť občania v referende, ktoré sa očakáva na jar tohto roka.V záverečnom hlasovaní 550-členného parlamentu podporilo navrhované zmeny 339 zo 488 prítomných poslancov. Ďalších 142 hlasovalo proti, päť hlasovacích lístkov bolo prázdnych a dva boli označené za neplatné. Potrebnú trojpätinovú väčšinu sa podarilo dosiahnuť s pomocou poslancov opozičnej ultranacionalistickej Strany národného hnutia (MHP).Turecký premiér Binali Yildirim výsledok hlasovania privítal s tým, že terazobčania.Podľa predstaviteľov AKP sa má referendum o zmenách v ústave uskutočniť najskôr 26. marca a najneskôr v polovici apríla. Zavádzanie samotných zmien je naplánované postupne do konca roka 2019.Parlament predtým schvaľoval jednotlivo znenie všetkých 18 článkov ústavy, ktoré AKP zaradila do svojho reformného balíka. Vášnivá rozprava v uplynulých týždňoch opakovane prerástla do potýčok medzi poslancami.Predstavitelia AKP argumentujú, že silný prezidentský úrad je potrebný na posilnenie a stabilizovanie Turecka v čase, keď čelí rôznym hrozbám terorizmu. Kritici zmeny ústavy označujú za snahu legislatívne ukotviť nadmerné právomoci v rukách prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.Hlavná policajná stanica v Istanbule a miestna centrála tureckej vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) boli v piatok terčmi dvoch raketových útokov, za ktorými údajne stoja ľavicoví militanti.Prvá z vypálených rakiet, opisovaných ako ľahké protipancierové zbrane, zasiahla záhradný múr pri policajnej stanici v istanbulskej časti Vatan. Druhá prerazila stenu budovy AKP v štvrti Sütlüce, pričom však nedošlo k výbuchu.O útokoch, ktoré si nevyžiadali nijaké zranenia, informovali istanbulský guvernér Vahip Šahin a štátna tlačová agentúra Anadolu.Poslanec AKP Mehmet Muš na pôde tureckého parlamentu vyhlásil, že za týmito činmi stojí zakázaná ultraľavicová organizácia Revolučná ľudová oslobodenecká strana-Front (DHKP-C). Parlament v čase dnešných útokov rokoval o zmenách v ústave, ktoré majú rozšíriť právomoci prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.Guvernér Šahin oznámil spustenieoperácie s cieľom zadržať jedného alebo viacerých páchateľov.