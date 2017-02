Kynceľová nemá kostol a krčmu. No jeden jej rodák jej zanechal majetok

V roku 1910 sa narodil režisér, scenárista a herec PAĽO BIELIK, príslušník zakladateľskej generácie slovenských filmových pracovníkov a hercov, známy ako predstaviteľ filmového Jánošíka z roku 1936. Foto: ARCHÍV TASR Foto: ARCHÍV TASR

Kynceľová 3. februára (TASR) - Obec Kynceľovú, ktorá je od najväčšieho banskobystrického sídliska Sásová vzdialená len na skok, mnohí dodnes považujú za časť Banskej Bystrice. To však bola pravda iba do roku 1990, kedy sa od mesta pod Urpínom odčlenila. Osamostatnenie bol odvážny krok. Na jednej strane prevládali obavy, či sa situácia miestnych nezhorší, napríklad pokiaľ ide o dopravu či zásobovanie, na druhej strane zasa argumenty, že krajské mesto málo investovalo do jej rozvoja, kým bola jeho súčasťou.Prvá historická zmienka o Kynceľovej sa datuje od roku 1435 pod názvom Kunczelfalva. Patrí do mikroregiónu Pod Panským dielom a susedí s dvoma obcami, Selce a Nemce ako aj miestnymi časťami Banskej Bystrice - Senica, Majer, Rudlová a Sásová. Na jej čele je už tretie funkčné obdobie Martina Kubišová, ktorá po prvom zvolení za starostku patrila medzi najmladšie na Slovensku.Úraduje v budove niekdajšej evanjelickej ľudovej školy, ktorú navštevoval aj herec, režisér a scenárista Paľo Bielik, v pamäti divákov navždy zapísaný ako zbojnícky hrdina Juraj Jánošík. Hral ho vo filme, divadle a vrátil sa k nemu aj ako režisér. V tejto škole, v detskom hereckom krúžku, urobil prvé kroky na doskách, ktoré znamenajú svet.Kynceľová nie je typickou slovenskou obcou - nemá kostol, krčmu ani potraviny. Dokonca centrom dediny neprechádza ani chodník. Iba frekventovaná cesta, kde vodiči radi šliapnu na plyn a ohrozujú bezpečnosť miestnych, ktorí chodia po okraji vozovky. Naopak, na rozdiel od iných obcí mala štedrého rodáka, ktorý jej v závete odkázal značný majetok.