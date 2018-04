Kyslosti nášho života. Kedy nám škodia a kedy prospievajú.

Kyslý pondelok

Kyslé hrozno cukrom neprebiješ

Všetko, čo je kyslé, nemusí byť zlé

Keď kyslosť spôsobuje pálenie a rezanie

Je pondelok, vstali ste a necítite sa dobre, na jazyku máte pachuť po víkende plnom prejedania. Pri rýchlych raňajkách stihnete prečítať e-maily a hneď nato pri kávovare narazíte na kyslú kolegyňu, ktorá vám vždy spoľahlivo skazí náladu. Hoďte za hlavu svoju pondelkovú dávku kofeínu vrátane nezmyselných konfliktov. Veď káva vám dodá energiu len zdanlivo a ako je známe, prekyslenie ešte viac podporí. Siahnite radšej po čerstvej vode s citrónom. Pomôže vám upokojiť rozbúrený žalúdok. Hoci je citrón sám kyslý, má ozajstnú alkalickú silu. Popíjanie citrónovej vody po celý deň vás dostane nielen do sviežej nálady, ale tiež postupne odplaví všetky následky prekyslenia organizmu.Výživa má značnú moc nad reguláciou pH nášho organizmu. Ako je známe, kyslosť cukrom rozhodne neprebijete. Naopak, akékoľvek rafinované cukry prekyslenie organizmu len zhoršia. Napríklad hrušky pôsobia výborne ako neutralizátor, zrelý kus sezónneho ovocia je na desiatu rozhodne prospešnejší ako miska cereálií plná cukru. Na obed si naopak doprajte potrebnú dávku tej naozaj zelenej zeleniny, ako je brokolica, špenát, uhorka, zelená paprika a ďalšie. Pamätajte, že čím viac je potravina priemyselne spracovaná, tým horšie na ňu reaguje náš organizmus.Kyslosť však môže byť aj prospešná a pre intímne oblasti to platí dvojnásobne. Optimálne vaginálne prostredie je totiž kyslé prirodzene, tým práve vytvára priaznivé podmienky pre rozvoj zdravej mikroflóry. Ak je pošvové prostredie v rovnováhe, je žena chránená pred vznikom infekcie. Tento ideálny stav sa ale v priebehu života mení. Vplyvom rôznych zmien (menštruácia, tehotenstvo ...) dochádza ľahko k zmene pH z kyslého prostredia do mierne zásaditého, ktoré spôsobuje nepríjemnosti. Tu si kyslé pH naopak udržujte a pre starostlivosť o intímne partie voľte šetrné prípravky určené na intímnu hygienu.Poriadne nepríjemnosti dokáže spôsobiť napríklad kyslé pH moču, ktoré stojí za pálením a rezaním pri problémoch močových ciest. Tie pozná snáď každá žena. Máloktorá však už vie, že toto prekyslenie spôsobujú baktérie, ktoré stoja za zvýšenou kyslosťou moču a za nepríjemnými pocitmi. Neochotne potom budete plniť pravidlo veľa piť, keď viete, že "odmenou" bude pálčivá bolesť pri močení. Prečo teda nevyužiť možnosti a neuľaviť si od tohto trápenia? Rýchlu podporu pri tlmení týchto nepríjemností predstavuje Urinal® Express pH vo forme vrecúšok. Obsah vrecúška jednoducho rozpustíte vo vode, vypijete a tým rýchlo zneutralizujete kyslé pH moču. A kde je koniec kyslému pondelku ... Netrápte sa viac, než musíte.Viac informácií na www.urinal.sk