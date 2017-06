Kysučania odovzdali petíciu za dostavbu diaľnic

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 29. júna (TASR) - Nákladné autá z Poľska a Českej republiky, ktoré prechádzajú cez Čadcu či Kysucké Nové Mesto, neúmerne zaťažujú mestá v tomto regióne a vytvárajú zápchy. Obyvatelia Kysúc sa preto rozhodli petíciou vyzvať ministerstvo dopravy na urýchlenú dostavbu diaľnice D3, ktorá by odklonila tranzitujúcu nákladnú dopravu mimo centier miest.opísal primátor mesta Krásno nad Kysucou a predseda Združenia miest a obcí Kysúc Jozef Grapa.Spolu s ostatnými primátormi a petičným výborom odovzdali dnes petíciu s 20.000 podpismi ministerstvu dopravy. Podľa Grapu sa diaľnica D3 stavia už od roku 1996 a termíny jej dokončenia sa neustále posúvajú, aj keď boli dohodnuté v medzinárodnej zmluve s Poľskom.konštatoval Grapa.V súčasnosti sa v rámci diaľnice D3 buduje úsek Žilina, Strážov - Žilina, Brodno, ktorý by sa mal dokončiť v novembri tohto roku, a tiež úsek Čadca, Bukov - Svrčinovec s termínom dokončenia v roku 2020. Zostáva tak ešte vybudovať 11,2-kilometrový (km) úsek Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto a úsek Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, ktorý je dlhý 10,79 km.Petičný výbor a primátorov z Kysúc dnes prijal aj minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).konštatoval Grapa. Podľa jeho slov dal šéf rezortu dopravy pokyn Národnej diaľničnej spoločnosti, aby preverila pripravenosť chýbajúcich úsekov D3 a urýchlila ju.," dodal Grapa.Hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká zároveň doplnila, že v záujme ministerstva dopravy zostáva, aby sa vyriešila aj kritická dopravná situácia na Kysuciach. Rezort si je podľa jej slov vedomý toho, že vybudovanie diaľničného ťahu D3 má obrovský význam najmä z hľadiska tranzitnej medzištátnej dopravy, ktorá smeruje z a do Poľska.priblížila.Pripomenula tiež, že už na jeseň pomôže skvalitniť podmienky medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy aj úsek D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno a že od začiatku tohto roka je vo výstavbe aj úsek Čadca, Bukov - Svrčinovec, ktorý bude dokončený v roku 2020.dodala hovorkyňa.Ministerstvo je podľa nej pripravené poskytnúť poslancom všetky potrebné informácie, ktoré potrebujú pre svoje rozhodnutie o prípadnom otvorení dlhovej brzdy, ktoré by pomohlo financovať napríklad úseky v okolí Kysuckého Nového Mesta a Oščadnice.