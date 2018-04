Ľ. Blaha chce v médiách viac názorov, M. Klus vylúčenie konšpirátorov

Ľuboš Blaha, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 29. apríla (TASR) - Objektívnosť médií je potrebné zvýšiť. V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike sa na tom zhodli Ľuboš Blaha zo Smeru-SD a Martin Klus zo SaS. Ich názory sa však rozchádzajú v tom, ako to dosiahnuť. Poslanci Národnej rady (NR) SR sa nezhodli ani na interpretácii hodnotenia slobody médií na Slovensku. Podľa Klusa k horšiemu výsledku Slovenska výrazne prispievajú vyjadrenia politikov, podľa Blahu to problém nie je.vyzval Blaha.Klus vidí hrozbu pre objektívnosť v rozmachu alternatívnych médií, ktoré šíria aj rôzne konšpirácie a hoaxy. Problémom tiež podľa neho je, ak sa takéto informácie dostávajú napríklad do televízie.povedal. Pripomenul, že niektoré krajiny, napríklad Francúzsko, už rozmýšľajú, ako týmto ľuďom obmedziť možnosti ovplyvňovať verejný priestor.vyhlásil.Podľa Blahu by sa mala viac riešiť otázka vlastníctva médií.povedal. Ďalším problémom podľa neho je, že v médiách sa často prezentujú len jednostranné názory.Politici sa vyjadrili aj k voľbe generálneho riaditeľa RTVS. Blahovi súčasný systém neprekáža.pýta sa.Klus si nemyslí, že je správne, keď o riaditeľovi RTVS rozhoduje vládna väčšina. Vie si však predstaviť, že by jedného z dvoch kandidátov zvolených v parlamente vybral prezident, alebo že by do voľby zasahovali profesijné skupiny. Ďalšími možnosťami sú napríklad etický kódex alebo regulačné pôsobenie Slovenského syndikátu novinárov.uzavrel Klus.