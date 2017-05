Ľ. BLAHA: Paternalistický vzťah patrí do stredoveku, nie do EÚ

Ľuboš Blaha Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. mája (TASR) - Paternalistický vzťah, ktorý cítiť zo strany niektorých západných krajín EÚ voči členom v strednej a východnej Európe, patrí do stredoveku, ale nie do súčasnej doby. Vyhlásil to dnes predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha (Smer-SD) po rokovaní eurovýborov krajín V4 na Bratislavskom hrade.Nadradený vzťah niektorých členov cíti Blaha najmä voči krajinám, ktoré s niečím nesúhlasia.zdôraznil Blaha.Aj preto je rád, že je v rámci EÚ strednú Európu čoraz viac počuť. "ť," povedal.Parlamenty V4 aj preto podporujú svojich premiérov v tomto snaženívysvetlil.Aj predseda európskeho výboru maďarského parlamentu Richárd Hörcsik je presvedčený o dôležitosti spolupráce týchto štyroch parlamentov. "myslí si.Hörcsik uistil, že Maďarsko nechce vystúpiť z Úniepovedal s poukázaním na nízku účasť v eurovoľbách.Ako problém Hörcsik vníma, že EK neberie do úvahy názory národných parlamentov.dodal.Predseda českého senátneho Výboru pre záležitosti EÚ Václav Hampl si je vedomý, že V4 je v niektorých častiach Európy vnímaná kriticky ako nekonštruktívna časť Únie.," povedal na margo rokovania.Šéfka poľského eurovýboru Izabela Kloc poukázala na výrok Jána Pavla II., že "Európa je jedna, ale dýcha dvoma pľúcami, a to západom a východom". "" uzavrela.