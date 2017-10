Ľ. Blaha: Prezident Kiska mimoriadne zlyhal a mal by odstúpiť

Na snímke poslanec NR SR Ľuboš Blaha. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 8. októbra (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska mimoriadne zlyhal a mal by odstúpiť. Vyhlásil to v dnešnej diskusnej relácii TA3 V Politike poslanec Národnej rady (NR) SR Ľuboš Blaha (Smer-SD).myslí si Blaha s tým, že ide o obrovské zlyhanie a obrovský škandál. „Toto je taká strašná kauza, že by mal podľa môjho názoru odstúpiť.Podľa neho je zároveň absurdné, aby prezident vo svojej daňovej kauze zaťahoval do celej veci premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a aby svoju krajinu označil sa mafiánsky štát. Zároveň podotkol, že v minulosti v kauze Bašternák žiadal prezident vyvodenie zodpovednosti, avšak sám to v tomto prípade nerobí. Konanie prezidenta označil za nemorálne správanie.S vyvodením zodpovednosti súhlasí aj opozičný poslanec Peter Pčolinský (Sme rodina), podľa ktorého má prezident veľký daňový problém. Ten by sa mal preto podľa poslanca postaviť a vyvodiť zodpovednosť.skonštatoval Pčolinský. Či by mal Kiska aj odstúpiť, je podľa neho na zvážení samotného prezidenta.Na lepšie vysvetlenie celej kauzy zo strany prezidenta čaká aj podpredseda SNS Jaroslav Paška. Zároveň je však presvedčený, že by bolo dobré v prvom rade počkať na koniec vyšetrovania, a potom hodnotiť.doplnil Paška.Za pravdu mu dáva aj opozičný poslanec za SaS Martin Klus, ktorý si tiež myslí, že prezident by mal celú vec lepšie vysvetliť, keďže doteraz to z jeho strany bolo komunikačne nezvládnuté. Zároveň sa mu ale nepozdáva, keď vláda s viacerými korupčnými kauzami obviňuje hlavu štátu z tak závažných vecí a pýta sa, či týmto nechce opäť raz niekto niečo prekryť a čo sa deje vo vládnej koalícii, keď sa útočí na prezidenta. Zodpovednosť by podľa neho mali niesť viacerí, ak sa podozrenia alebo obvinenia dokážu, nielen v daňovej kauze prezidenta.