L. Ď. Nicholsonová: Extrémizmus prekvitá kvôli ľuďom, ako M. Mazurek

Lucia Ďuriš-Nicholsonová, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. júna (TASR) - Extrémizmus v našich uliciach narastá, a to práve kvôli ľuďom, ako je poslanec NR SR Milan Mazurek (ĽSNS). Na pôde Národnej rady SR to vyhlásila podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS).Opozičnej poslankyni sa nepáčilo, ako Mazurek reagoval na poslanca Martina Poliačika (nezaradený), keď mu skákal do reči.odkázala v emotívnom prejave počas rozpravy, ktorej výsledkom má byť vyhlásenie pléna odsudzujúce extrémizmus.Podľa Ďuriš Nicholsonovej je odmietanie inakosti na pôde parlamentu pre inú orientáciu či farbu pleti len záležitosťou predstaviteľov ĽSNS.uviedla.Mazurek v reakcii povedal, že Ďuris Nicholsonová preukázala pokrytectvo.povedal na margo incidentu, kedy Peter Osuský (SaS) dal facku Rudolfovi Vaskému za to, že ho nazval fašistom.Poliačik apeluje, že násilie treba odsúdiť plošne.poukázal na Mazureka.Exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) uznáva, že niekedy sú na mieste emócie.dodala.