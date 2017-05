L.Dragnea požaduje umiestniť sídlo liekovej agentúry v Bukurešti

Liviu Dragnea Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Bukurešť 12. mája (TASR) - Predseda rumunskej vládnucej Sociálnodemokratickej strany Liviu Dragnea dôrazne požaduje, aby bolo sídlo Európskej agentúry pre lieky (EMA) premiestnené z Londýna do Bukurešti. V súvislosti s plánovanou zmenou, ktorú si vyžiada vystúpenie Británie z EÚ, povedal, že Rumunsko má "plné právo", aby bolo novou hostiteľskou krajinou tejto agentúry.Dragnea, ktorý je predsedom dolnej komory rumunského parlamentu, sa tak vyjadril vo štvrtok pri príležitosti návštevy predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera v Bukurešti. Ako hlavný dôvod, prečo by mala EMA po tzv. brexite sídliť v Rumunsku, uviedol, že ide o jednu z "" EÚ, kde sa zatiaľ nenachádza "nO prevzatie sídla EMA sa uchádza 21 krajín vrátane Slovenska. Rozhodnutie v prípade EMA, ako aj Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA), ktorého centrála sa nachádza v súčasnosti takisto v Londýne, prijmú samotné členské štáty na pôde Rady EÚ.Štvrtkové vyjadrenie Dragneu je podľa tlačovej agentúry APA prekvapením pre rumunskú verejnosť, keďže snahy Bukurešti o získanie sídla EMA boli doteraz iba málo známe. Podľa tohto politika má Bukurešť ajpredpoklady, pričom poukázal na to, že je k dispozícii vhodná budova.Rumunský prezident Klaus Iohannis už koncom apríla vládu vyzval, aby predložila konkrétne návrhy ohľadne prevzatia sídla EMA a vytvorenia primeraných podmienok pre ubytovanie pracovníkov tejto agentúry.EMA je decentralizovaná agentúra EÚ, ktorá začala svoju činnosť v roku 1995. Je zodpovedná za vedecké hodnotenie, dohľad nad liekmi a monitorovanie bezpečnosti liekov na území EÚ. Agentúra zamestnáva približne 900 vysokokvalifikovaných ľudí z celej Európy.