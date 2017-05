Ľ. FELDEK: Jevtušenko bol vážny básnik, vždy mu o čosi išlo

Ruský spisovateľ a básnik Jevgenij Jevtušenko Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk

Bratislava 12. mája (TASR) - Jevgenij Jevtušenko vniesol do ruskej poézie takzvaný korenný rým. Zdôraznil to slovenský básnik, prozaik, dramatik a prekladateľ Ľubomír Feldek na literárnom večierku v Ruskom centre vedy a kultúry (RCVK) v Bratislave. Konal sa vo štvrtok (11.5.) ako literárna spomienka na básnika, prozaika a filmára Jevgenija Jevtušenka, ktorý 1. apríla tohto roku skonal v Tulse v USA.Ako ďalej vyzdvihol Ľubomír Feldek, korenným rýmom Jevtušenko otvoril úplne novú zásobáreň ruských rýmov. On je novátor aj po tejto stránke. Po formálnej, po metaforickej, po básnickej a samozrejme ťažisko jeho novátorstva je v obsahu, akcentoval slovenský básnik.konštatoval Feldek.pokračoval Feldek. Jevgenij Jevtušenko (1932-2017), poznamenal.uviedol a dodal:V časopise Mladá tvorba sa objavila generácia básnikov Jevgenij Jevtušenko, Andrej Voznesenskij (1933-2010) a Bella Achmadulina (1937-2010). Bola to generácia obdobia, ktorému hovoríme ottepeľ (odmäk) a práve v tom odmäku prepukla veľmi silná generácia ruských básnikov.Jedna z prvých Jevtušenkových básní, ktoré Feldek čítal pred 60 rokmi, ho uchvátila a preložil ju. Nazýva sa Svadby a recitoval ju aj Jevtušenko v Bratislave v čase, keď bol ako člen poroty na Artfilme v Trenčianskych Tepliciach, spomínal Feldek.akcentoval.Slovenský umelec zarecitoval aj ďalšie Jevtušenkove básne. Napríklad báseň Lenabynenarazilisti (v ruštine: Čevokabynevyšlisty). Priblížil aj príhodu, ktorá sa ruskému básnikovi stala v Tulse v Oklahome. Išiel cez námestie a začul z vežových hodín francúzsku melódiu, ktorá. Feldek vysvetlil:Keď Jevtušenko začul tú melódiu, začal sám so sebou na námestí tancovať.pripomenul.Jevtušenko bol v podstate vážny básnik. Mal humor, ale nebol humorista. Vždy mu o čosi išlo, vysvetlil Feldek. Veselú báseň napísal, keď predpovedal svoju smrť. Báseň nesie názov: Prichádzajte ku mne na mohylu.Okrem Ľubomíra Feldeka sa na literárnom večere zúčastnila a svoje dojmy zo stretnutia s Jevtušenkom priblížila prezidentka Asociácie rusistov Slovenska, šéfredaktorka časopisov Russkij jazyk v centre Jevropy a Studia russico-slovaca Eva Kollárová aj Anton Eliaš z Katedry ruského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.