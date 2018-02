Ľ. Galko bude žiadať vysvetlenie zrušenia tendra na nákup radarov

Na archívnej snímke Ľubomír Galko Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 2. februára (TASR) – Exminister obrany a podpredseda SaS Ľubomír Galko bude na zasadnutí Výboru NRSR pre obranu a bezpečnosť žiadať ministra obrany Petra Gajdoša (SNS) o vysvetlenie, prečo zrušili medzinárodný tender na nákup radarov, ako aj podrobné údaje o schopnosti slovenskej protivzdušnej obrany chrániť slovenské nebo. TASR o tom informovala vedúca komunikačného oddelenia a hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.povedal Galko. Zrušenie tendra, ktorý vyhlásilo ministerstvo obrany za ministra Martina Glváča (Smer-SD), ide podľa Galka proti bezpečnostným záujmom SR. Poznamenal, že súčasné vedenie ministerstva obrany podobne ako v prípade nadzvukových lietadiel len predlžuje závislosť Ozbrojených síl SR od ruskej techniky.Podpredseda liberálov má na základe prístupu ministerstva k obstaraniu obrnených transportérov podozrenie, že nominanti SNS v rezorte obrany robia všetko pre to, aby sa vojenská technika neobstarávala formou medzinárodných súťaží, ale interných dohôd, ktoré sú v rozpore s požiadavkami na transparentnosť a efektívnosť.pripomenul exminister.Medzinárodnú súťaž spustilo ešte bývalé vedenie rezortu obrany v roku 2015, v prvom kole boli štyria záujemcovia. Predpokladaná hodnota zákazky bola 60 miliónov eur bez DPH. Ministerstvo obrany pod vedením Petra Gajdoša sa teraz rozhodlo súťaž ukončiť. Rezort obrany informoval, že vzhľadom na to, že sa do konca januára nepodarilo ukončiť ani prvé kolo medzinárodnej súťaže, ktorá trvala viac ako dva roky, v súčasnosti pracujú na jej ukončení.Slovenská armáda má v súčasnosti zastarané vojenské radary sovietskej výroby, ktorým sa končí životnosť a pre sankcie voči Rusku nie je možné, aby ich výrobca obnovil alebo dodal náhradné diely.