Ľ. Galko: Iná cesta ako byť členom NATO pre Slovensko dnes neexistuje

Na archívnej snímke poslanec Ľubomír Galko (SaS). Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 16. septembra (TASR) – Pre Slovensko dnes neexistuje iná cesta ako byť členom NATO. V dnešnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal poslanec Národnej rady SR a bývalý minister obrany Ľubomír Galko (SaS). Reagoval tak na niektoré hlasy v spoločnosti, ktoré volajú po vystúpení z EÚ a NATO.uviedol.Integrovanie členských štátov EÚ v otázkach vnútornej i vonkajšej bezpečnosti je podľa neho veľmi potrebné a má zmysel.konštatoval Galko. Poukázal pritom na dlhodobo podhodnotené a nemoderné ozbrojené sily vo viacerých krajinách.Štátny tajomník ministerstva obrany Róbert Ondrejcsák (nominant Most-Híd) tvrdí, že ak taký štát ako Slovensko chce existovať v komplexnom geopolitickom prostredí, ako je stredná Európa, musí patriť do nejakého spoločenstva.povedal. Pôsobenie nepriateľskej propagandy, ktorá má za cieľ oslabiť príslušnosť Slovenska k EÚ a NATO, považuje za komplexný problém, ktorý nemožno podceniť.skonštatoval Ondrejcsák.Galko tvrdí, že frustráciu obyvateľstva, ktorá sa prejavuje v náraste extrémizmu a poklese dôveryhodnosti v inštitúcie, zvyšuje nespravodlivosť. Taktiež nefungujúci právny štát a elementárna spravodlivosť, ale aj to, že ľudia, ktorí páchajú korupčné trestné činy, nie sú postihovaní. Na mladých ľudí sa podľa neho valí veľké množstvo lží a poloprávd.vyhlásil.Ondrejcsák upozornil, že sa dramaticky zmenilo bezpečnostné prostredie v našom susedstve.spresnil. Ako tvrdí, pred 10 až 15 rokmi bola medzištátna vojna v Európe, aká je teraz na východe Ukrajiny, považovaná len za teoretickú možnosť.povedal. Ondrejcsák si nemyslí, žeby hrozil momentálne bezprostredný ruský útok na členský štát NATO.povedal.